RKC neemt achtbaan naar de eredivisie

Een wonderlijke nacompetitie werd vanavond afgesloten met een sensationele ontknoping. RKC Waalwijk, als achtste geëindigd in de Keuken Kampioen-divisie, triomfeerde in extremis bij Go Ahead ­Eagles (4-5), waardoor het na vijf jaar terugkeert in de eredivisie.

De Brabantse climax paste bij een enerverende voetbalavond. De play-off-finale bood alles wat voetbal zo mooi maakt. Fraaie doelpunten, hoop, vrees, steeds wisselende verhoudingen en voortdurende spanning.

Zaterdag hadden de clubs nog doelpuntloos gelijkgespeeld, maar vanavond werd dat ruimschoots gecompenseerd. Er vielen negen treffers in de Adelaarshorst. De achtste goal, ver in blessuretijd van Spierings (RKC), was de genadeklap voor Go Ahead, dat de vurige wens had om na twee seizoenen terug te keren op het hoogste niveau.

De promotiedroom leek na ruim een uur werkelijkheid te worden voor Go Ahead. Bakx had net de comeback van de thuisclub voltooid met een gerichte schuiver: 3-2.

RKC had eerder geprofiteerd van de gespannen start bij de Deventenaren. Baas verslikte zich na twaalf minuten in een duel met Spierings, waarna scheidsrechter Higler – gecorrigeerd door de videoarbiter – een strafschop toekende, die benut werd door Hansson.

Ook de ervaren Veldmate, aanvoerder van Go Ahead, was in de fout gegaan. Spierings had geprofiteerd: 0-2. Een snelle aansluitingstreffer voor rust van Veldmate (strafschop) en een van richting veranderd schot na de pauze van Van der Venne hadden de hoop doen herleven bij de thuisclub.

Tien minuten voor tijd, na de voorsprong van Go Ahead, maakte Mulder op aangeven van Gaari ­gelijk, waardoor de Waalwijkers weer het voordeel van uit-gescoorde doelpunten genoten. Het ­gebeurde nota bene direct nadat de thuisploeg een overtalsituatie voor het andere doel knullig om zeep hielp.

RKC kon de eredivisie ruiken. En wie had dat gedacht? Na de heenwedstrijd uit de eerste ronde van de play-offs zag het er heel anders uit. Daarin had RKC met 2-0 verloren bij NEC, maar de schade werd hersteld in Waalwijk (3-0). Een ronde later zorgden de Brabanders ervoor dat Excelsior na vijf seizoenen degradeerde.

Het zegt iets over het karakter van de ploeg, die ook na de 4-3 van invaller Langedijk (een minuut voor tijd) veerkracht toonde. Maar het is niet alleen karakter bij RKC. Het elftal van trainer Grim beschikt over meer wapens. Allereerst is er ervaring, wat in de nacompetitie van niet te onderschatten waarde kan zijn. RKC heeft dat met spelers als Drost, Quasten, Bilate en Mulder. Ook beschikt het over (gehuurde) talenten, onder wie Hansson, Gaari, Spierings en Tahiri.

Spierings, in de winterstop overgenomen van Sparta, zorgde met zijn tweede treffer van de avond dat RKC zich verzekerde van de eredivisie en de begroting (3,1 miljoen euro) aangevuld kan worden met twee miljoen euro aan televisiegeld. Al maakten de Brabanders de grootste financiële klapper in januari, toen bekend werd dat Frenkie de Jong voor ruim 75 miljoen euro naar FC Barcelona werd verkocht. RKC, dat samen met Willem II een jeugdopleiding heeft, krijgt een opleidingsvergoeding van 5,2 miljoen euro voor De Jong.

Maar niemand die het over geld had na de thriller tussen Go Ahead en RKC. Een gedenkwaardige voetbalavond beklijfde.