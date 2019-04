Rivieren Alaska in ruim honderd jaar nooit zo vroeg ontdooid

Het oude record stond op 20 april. Dat werd behaald in 1940 en 1998. Uit gegevens van weerbureaus blijkt dat de rivieren sinds 1960 steeds eerder zijn gaan ontdooien. Nu is het gemiddeld een week eerder dan toen. Dit jaar was echter nog sneller.

Het ontdooien van de rivieren wordt sinds 1917 bijgehouden vanwege een grote weddenschap, de Nenana Ice Classic. Mensen kunnen geld inzetten op de datum waarop ze verwachten dat de rivieren ontdooid zijn.

,,Het is opnieuw een indicatie van de opwarming van Alaska’’, zegt klimaatonderzoeker van de Universiteit van Alaska Brian Brettschneider. ,,De rivieren laten goed zien hoe zacht het weer de afgelopen vijf maanden is geweest.’'

Aangewezen op duur luchttransport

De zachte winter kan voor grote problemen zorgen voor inwoners van Alaska. Zo gebruiken vooral inheemse inwoners die ver van de bewoonde wereld wonen, de bevroren rivieren om te reizen, met bijvoorbeeld sneeuwscooters. ,,Als we niet over de rivieren kunnen reizen, zijn we volledig afhankelijk van luchttransport. Dat is heel duur’', zegt een lokale bestuurder.

In maart zijn vier mensen omgekomen doordat ze door het ijs zakten met hun voertuig. Soms kunnen de inwoners van Alaska tot mei nog over de rivieren rijden. Daarna kan het nog lang duren voor de rivieren weer helemaal ijsvrij zijn en het veilig genoeg is om per boot te reizen.