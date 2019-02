Risico’s van vliegen boven conflictgebieden serieuzer genomen sinds MH17

Aanleiding van het onderzoek waren de conclusies van de OVV in 2015 na het neerhalen van de MH17 in juli 2014, waarbij 298 mensen om het leven kwamen. Overheden, luchtvaartmaatschappijen- en organisaties wisselden onvoldoende informatie uit, zo bleek toen. Daarom waren Malaysia Airlines, maar ook andere maatschappijen, niet op de hoogte van het feit dat er in de maanden voorafgaand aan de crash met MH17 zeker zestien Oekraïense militaire vliegtuigen en helikopters door rebellen waren neergehaald. Hadden ze dat wel geweten, dan was dat waarschijnlijk voldoende reden geweest om het gebied te ontwijken.

Informatie delen De afgelopen jaren zijn er volgens de OVV flink wat maatregelen genomen om informatie beter uit te wisselen. Zo delen lidstaten van de Europese Unie meer informatie van inlichtingendiensten met elkaar als dat relevant is voor de luchtvaartmaatschappijen. Die bedrijven zijn zelf ook actiever op zoek naar gegevens en voeren op structurele basis risicoanalyses uit. Toch kan het nog beter, vindt de Onderzoeksraad. Zo nemen overheden waar een gewapend conflict bezig is nog niet uit zichzelf maatregelen om (delen van) het luchtruim te sluiten, met uitzondering van Oekraïne. Ook geven luchtvaartmaatschappijen aan dat ze niet altijd genoeg informatie hebben om de risico's goed te beoordelen. Dat komt bijvoorbeeld omdat lang niet alle informatie, met name die van inlichtingendiensten, openbaar is en wordt uitgewisseld.

Verantwoording afleggen Het blijft bovendien zo dat luchtvaartmaatschappijen tot verschillende besluiten komen. Daardoor kan het zijn dat de ene maatschappij een gebied ontwijkt, terwijl de andere er blijft vliegen. Dat heeft volgens de OVV onder meer te maken met verschillen in werkwijze, informatiepositie en het land van herkomst. Risico's worden in sommige landen meer geaccepteerd dan in andere. De OVV zou graag zien dat de luchtvaartsector meer verantwoording aflegt over hun beslissingen. Of vliegen door alle maatregelen ook veiliger is geworden, kan de OVV naar eigen zeggen niet meten. Wel is er volgens de Onderzoeksraad een hoop gewonnen doordat maatschappijen er niet meer op voorhand vanuit gaan dat een opengesteld luchtruim boven een conflictgebied ook veilig is.

