Ripoll is ‘de wieg’ van Catalonië’ maar nu ook van het jihadisme

“Schrijf liever wat over onze schitterende Romaanse poort. Daar komen jaarlijks honderdduizend bezoekers op af”, vertelt de afgepeigerde Munnel zaterdagochtend in gekreukt pak met grote wallen onder de ogen voor het stadhuis.

Het ruim tienduizend zielen tellende Ripoll, gelegen in de dichtbeboste Catalaanse heuvels van de Pre-Pyreneeën, wist zich in de negentiende eeuw los te wrikken van de Frankische overheersing en heeft aan deze onafhankelijkheidswinst ‘de wieg van Catalonië’ als bijnaam overgehouden. En ook nu nog ademt het stadje Catalaans nationalisme, te zien aan de talloze onafhankelijkheidsvlaggen die aan balkonnetjes wapperen.

Maar sinds de bloedige terreuraanslag in Barcelona donderdag, staat Ripoll opeens in de schijnwerpers als broedplaats van jihadisme. Bij het ouderlijk huis van Moussa Oukabir, de jongste verdachte, rijden journalisten af en aan. “Ik voel mij er heel slecht over. In Pakistan gebeurt dit om de haverklap, maar hier? Ik kan er gewoon niet van slapen”, vertelt de Pakistaanse inwoner van Ripoll, Mokher Ahmd, als hij even van zijn fiets stapt voor het beige woonblok, waar veel rolluiken naar beneden zijn. Terwijl de zon toch nauwelijks schijnt.

Ahmd kent de omgekomen terreurverdachten uit Ripoll net als vele dorpsgenoten van gezicht en van het groeten op straat. Zij werden regelmatig gezien in de cafés waar zij biertjes dronken en darts speelden. “Gelukkig weet men dat ik een Pakistaan ben, maar Marokkanen worden nu nagekeken op straat hoor.”

Bommenfabriek

Niet dat Ripoll een overdreven grote Marokkaanse gemeenschap heeft. Zo’n vijf procent van de bevolking heeft volgens de gemeente wortels in de Maghreb, terwijl in totaal slechts negen procent van buiten de EU komt. Het grootste deel van de migratie in het bergstadje kwam op gang in de jaren negentig toen het Spanje economisch voor de wind ging. In Ripoll vonden velen werk in de metallurgische industrie.

“De meesten van ons werken en leven hier gewoon zonder problemen”, vertelt de 36-jarige Mohamed in het Marokkaanse koffiehuis Hoop. “Wij hebben met die jongens op school gezeten. Zij dronken hier koffie met ons. Ik wist niet wat ik zag toen ik hun gezichten opeens op tv zag”, zegt zijn 27-jarige vriend Mounir.

Laia Cutrina (21), gids in het Santa Maria-klooster waar de Romaanse poort toegang tot geeft, ziet dat Ripoll van slag is sinds donderdag: op de anders zo drukke zaterdagmarkt is het wel heel rustig en de gesprekken in de vele bars lijken over maar over één ding te gaan. Cutrina heeft zelf wel een zeer wrange link met de aanslagen. “Mijn ouders werden bijna door het busje geschept”, vertelt zij. “Als je daarna ziet dat de daders uit je eigen stad komen, weet je gewoon niet meer wat je moet denken.”