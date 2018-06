Rikjan Vermeulen: 'Ik ben hier op safari om kevers te zoeken'

Vroeger waren ze daar zo talrijk dat boeren ze ’s avonds met hooivorken uit de bosjes staken om ze op te eten. Het beest hoort bij de Drentse hei. ’s Nachts heb ik weleens gedroomd over twee haantjes die elkaar in een baltsarena aan het intimideren waren. Dat was heel mooi.

In het echt heb ik zo’n baltsplaats gezien op het hoogveen in Zweden: daar zijn nog volop korhoenders, hier zijn ze verdwenen, op een paar na op de Sallandse heuvelrug.

Opvallend is dat ze op het Dwingelderveld uitstierven in de jaren tachtig, toen door vermesting kevers afnamen. In een ecosysteem heeft ieder onderdeel een functie, haal je één element eruit dan ontwricht dat ons leefsysteem.

Loopkevers Bijna 90 procent van onze fauna bestaat uit insecten en daar gaat het al jaren slecht mee. Ook op het Dwingelderveld, waar ik betrokken ben bij de monitoring van loopkevers, vangen we veel minder dan toen het onderzoek daar in 1959 begon. Volgens recente berichten zou sprake zijn van een afname van 72 procent in de afgelopen decennia, maar zo extreem is het niet. In Nederland bestaan bijna vierhonderd soorten loopkevers. Je ziet hier dat de noordelijke soorten, die niet kunnen vliegen en aan een bepaalde biotoop gebonden zijn verdwijnen, zoals de carabus cancellatus en de turfloopkever. Mensen gaan op safari naar Kenia om leeuwen te zien, ik ben hier op safari om kevers te zoeken