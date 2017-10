Rijstnoedels met biefstuk

Bereiding

Snijd de biefstuk in dunne plakjes (ik geef de tip er nog maar eens bij: dat gaat gemakkelijker als u de biefstuk eerst een half uurtje in de vriezer legt). Doe de maizena, sojasaus, zout, suiker, peper en olie in een kom en meng er een marinade van. Schep de plakjes biefstuk door de marinade. Laat het vlees op zijn minst een uur marineren. Snijd de voorjaarsuitjes in stukken van twee centimeter. Spoel de taugé af onder de koude kraan en laat uitlekken in een vergiet.

Doe de rijstnoedels in een vergiet en spoel af met koud water. Breng in een grote pan water aan de kook. Zet het vuur uit en dompel de rijstnoedels onder in het hete water. Laat de rijstnoedels tien minuten wellen en laat ze daarna uitlekken in een vergiet.

Verhit één eetlepel olie in een grote wok. Bak hierin de helft van de biefstuk al roerend bruin en gaar. Schep uit de wok en verhit opnieuw een eetlepel olie. Bak de rest van het vlees. Schep ook dit uit de wok en zet apart. Verhit de wok opnieuw met een beetje olie. Roerbak de taugé maximaal een minuut en voeg dan de rijstnoedels toe. Roer goed om en doe dan de sojasaus, zout en peper naar smaak erbij. Voeg de voorjaarsuitjes en de plakjes biefstuk toe en schep alles goed om. Roer als laatste een eetlepel sesamolie door het gerecht. Serveer direct in vier flinke kommen.

U kunt hier een sausje bij serveren dat kant en klaar te koop is bij de supermarkt: Sriracha- saus. Al een tijdje kom ik deze lekkere, pittige saus op steeds meer plekken tegen, soms als alternatief voor sambal bij kleine loempiaatjes of viskoekjes maar ook in marinades. Sriracha-saus is genoemd naar de Thaise kustplaats Sri Racha en de standaard ingrediënten zijn verse peper, knoflook, azijn, suiker en zout. De grotere producenten van oosterse producten hebben de saus onder hun eigen merk uitgebracht en er zijn inmiddels ook allerlei varianten, zoals met extra ui of met sereh en er zijn er die extra heet zijn.

