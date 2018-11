Rijmpieten van Bol.com gaan los, want consumenten zijn de klos

Grote kans dat uw sinterklaascadeaus nog niet bezorgd zijn, terwijl u ze dit weekend galant in de papier marché moet verwerken, of in een kartonnen boek van Sinterklaas moet vastlijmen. De Consumentenbond kreeg dit jaar beduidend meer klachten over de bezorging van pakjes, zeker drie keer zo veel als vorig jaar.

Webshop Bol.com gaat olijk om met de bezorgklachten. Het ene pakket is te laat, of de postbezorger belt per ongeluk bij de buurman aan. Om het leed te dempen, schrijft de webshop de hele dag gedichten aan boze consumenten. Meestal van vier regels, anders past het niet in een Twitterbericht.

De gedichten zijn niet altijd van even hoog niveau. Het dieptepunt is wel dit rijm:

Gedichten schrijven is wat we doen.

Hey, is dat een watermeloen?!

Die flauwe rijmelarij zorgde weer voor nieuwe klachten. Waarop Bol schreef:

Of je dit gedicht waardeert, dat durven we niet te gokken,

maar anders kun je ons altijd nog de t**fus blokken.

Black Friday Volgens de Consumentenbond gaan de meeste bezorgklachten over Post.NL en DHL. De afgelopen zeven dagen is er respectievelijk 141 en 68 keer over die pakketbezorgers geklaagd. Black Friday speelt daarbij een rol, vermoedt de Consumentenbond. “Dat was ongelooflijk groot dit jaar. In combinatie met Sinterklaas leidt dat tot enorme drukte. Dat hadden consumenten kunnen weten, en de pakketbezorgers hadden daar ook beter op kunnen inspelen”, aldus een woordvoerder. Bol.com stuurde ook Post.NL, waarvan de webwinkel afhankelijk is voor de bezorging van de cadeaus, een gedicht via Twitter. Daarin prees de rijmstaf de bestelbus van Post.NL (wat is-ie snel), maar gaf ook een standje: Wat is dit voor geklier?

Pakket is hier, maar niet voor ons!

Het is voor nummer vier. Waarop een postbezorger in de virtuele pen klom: Al onze depots zijn tot de nok toe gevuld

we vragen daarom om iets meer geduld. Dat hebben veel consumenten wel, te zien aan de lieve versjes die zowel de postbezorgers als de webshop als aanmoediging krijgen van klanten krijgen toegestuurd. Al kan niet iedereen het waarderen. Al die lieve klanten krijgen slechts een haastig rijmpje terug: Bedankt dus voor deze ode in rijmvorm

Wij gaan nu weer werken, we blijven toch een webcareplatform!