Rijkswaterstaat: op zeldzaam veel plekken hoogwater

Dat laatste komt volgens een woordvoerder doordat het in de stroomgebieden van beide rivieren flink regent of heeft geregend. “Dat kan leiden tot uiterwaarden en kades die onder water komen te staan en dijkdoorgangen die dicht moeten”, aldus de woordvoerder.

Lobith

De Maas bereikt dinsdag de hoogste stand, de Maas zaterdag. “Als de Rijn z’n hoogste punt heeft bereikt passeert bij Lobith naar schatting zo’n 8 miljoen liter rivierwater per seconde, normaal is dat 2,2 miljoen liter”, zegt Harold van Waveren, die strategisch adviseur waterveiligheid is bij Rijkswaterstaat. Dat is veel water, maar het is niet geen reden om bezorgd te kijken, vertelt hij erbij. “De dijken zijn bestand tegen een dubbele hoeveelheid water, dus zo’n 16 miljoen liter per seconde.”

Het water staat niet tegelijk overal even hoog. Zo is het in de IJssel, waarin een deel van het water uit de Rijn uiteindelijk terecht komt, al wat langer hoogwater. “Dat komt door veel regen in het oosten van Nederland. Via het Twentekanaal stroomt dat in de IJssel.”