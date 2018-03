Rijkste Belgische families stallen geld in Luxemburg

De honderd rijkste Belgische families stallen samen ruim 48 miljard euro in Luxemburg via postbusfirma’s. De Vlaamse zakenkrant De Tijd en het Franstalige dagblad Le Soir onthulden vandaag dat een groot deel van die postbusvennootschappen nauwelijks belasting betaalt in Luxemburg en al helemaal niet in België

Journalisten van de twee kranten doorzochten de afgelopen maanden bijna anderhalf miljoen documenten uit het Luxemburgse bedrijvenregister. Uit het onderzoek ‘Postbus Luxemburg’, blijkt dat 60 procent van de honderd rijkste Belgische families opereert in Luxemburg. In totaal hebben zij er 162 postbusbedrijven. Firma’s die meestal enkel op papier bestaan en in de praktijk worden bestuurd door Luxemburgse financiële adviseurs, aldus de kranten.

Van de vijftig rijkste zakenfamilies blijken er 41 financiële en/of fiscale constructies te hebben in Luxemburg. Ruim de helft gebruikt daarvoor alleen een brievenbusfirma, schrijft De Tijd. Het zou gaan om onder meer de rijke AB InBev-familie d’Arenberg, de familie Haspeslagh van de West-Vlaamse diepvriesgroentengroep ARdo en Mehta, de rijkste diamantfamilie van België.

Voor de Belgische be­las­ting­dienst is het vaak moeilijk om aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake is van een schijn­con­struc­tie