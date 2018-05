Rijksoverheid doet Russische antivirussoftware in de ban

De beveiligingssoftware van Kaspersky zou misbruikt kunnen worden door de Russische inlichtingendiensten.

Dat suggereert althans minister van justitie en veiligheid Grapperhaus, die dit besluit vanavond in een brief aan de Tweede Kamer bekendmaakte. Gevallen van misbruik van de software zijn in Nederland niet bekend, maar ze kunnen evenmin worden uitgesloten, aldus Grapperhaus.

Amerikaanse beschuldiging Het kabinet treedt hiermee in de voetsporen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië die vorig jaar eveneens braken met de Russische beveiligingsfirma, ook zonder dat er concrete beschuldigingen aan ten grondslag lagen. De Britse overheid voegde er destijds expliciet aan toe dat er voor particuliere en zakelijke gebruikers geen enkele reden was software van Kaspersky te wissen. Grapperhaus doet dat niet, maar benadrukt wel dat alleen de antivirussoftware van Kaspersky van de rijksmachines wordt gehaald, niet zijn andere producten. Kaspersky is een grote leverancier van beveiligingsproducten voor computersystemen. Het bedrijf werd er vorig jaar door de Amerikaanse regering van beschuldigd de Russische inlichtingendiensten te hebben geassisteerd bij het hacken van de computersystemen van hun Amerikaanse tegenhanger. Oprichter Eugene Kaspersky heeft die betrokkenheid steeds ontkend. In de zijn brief refereert minister Grapperhaus aan de waarschuwing van Nederlandse veiligheidsdiensten over de ‘aanzienlijke capaciteiten in het digitale domein’ die Rusland heeft opgebouwd. Die capaciteiten voor cyberaanvallen en de mogelijkheden van de Russische wetgeving nopen tot de aangekondigde maatregel, schrijft Grapperhaus.