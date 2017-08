Rijken mijden fiscus middels nieuwe belastingroute

Daarmee sorteren rijken alvast voor op aanstaande wetgeving die anonimiteit juist moet tegengaan.

Lees verder na de advertentie

Een fonds voor gemene rekening is vergelijkbaar met een vennootschap, waarbij een aantal mensen hun geld bij elkaar leggen en een beheerder aanstellen. Zo’n fonds is aantrekkelijk omdat het is vrijgesteld van vermogensbelasting in box 3. Daarvoor in de plaats wordt, afhankelijk van mogelijke vrijstellingen, 25 of 40 procent belasting betaald. Dat kan veel geld schelen: vermogensbelasting wordt geheven over een fictief rendement, terwijl bij een fonds alleen over de werkelijke inkomsten belasting is verschuldigd. Nu de rente erg laag staat, scheelt dat al snel veel geld.

De Belastingdienst bevestigt de trend: er zijn dit jaar al honderden aanvragen voor dergelijke fondsen binnengekomen. Dat is een veelvoud van het aantal aanvragen die ‘over de afgelopen paar jaar in totaal rond de honderd liggen’, aldus de Belastingdienst. Volgens een woordvoerder is de stijging te verklaren doordat fiscaal adviseurs de constructie hebben ontdekt en aanprijzen bij hun klanten.

De Be­las­ting­dienst bevestigt de trend: er zijn dit jaar al honderden aanvragen voor fondsen binnengekomen.

“Het fonds voor gemene rekening leeft erg in vermogend Nederland”, bevestigt Jeroen Knol van O4 & Partners in Maarssen. Zijn kantoor begeleidt en adviseert vermogende particulieren bij het beheren van hun geld. Een lezing van Knol over het onderwerp voor financieel adviseurs in september was zo snel volgeboekt, dat hij al een volgende heeft gepland voor eind dit jaar.

Brochure Op internet circuleren rekenvoorbeelden waarbij het al vanaf 250.000 euro vermogen kan lonen om geld in een fonds voor gemene rekening onder te brengen. Doordat het opzetten van een fonds zonder notaris kan, zijn de kosten veel lager dan voor een bv. Voor mensen wier inkomen voornamelijk bestaat uit rendement op het vermogen, of die in een verzorgingshuis zitten, ligt die grens nog lager. Zij krijgen eerder recht op zorg- of huurtoeslag of gaan minder verplichte eigen bijdrage betalen voor het verzorgingstehuis. De grens om het geld via een fonds naar box 2 te verhuizen ligt dan al bij een ton, zo stelt een brochure van fiscaal adviesbureau Schipper Groep. Sinds december vorig jaar worden de aanvragen voor de fondsen strenger gecontroleerd Volgens vermogensadviseur Knol verklaart het belastingvoordeel de populariteit echter slechts ten dele. “Een fonds voor gemene rekening is vooral populair omdat dit in tegenstelling tot een bv niet ingeschreven hoeft te worden in het Handelsregister.” Daarmee blijven vermogenden anoniem, ook als de nieuwe wetgeving voor transparantie van belanghebbenden erdoor komt. Ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering wil de EU dat lidstaten een register opstellen waaruit duidelijk wordt wie de eigenaren van vennootschappen zijn. Mogelijk blijft het fonds voor gemene rekening buiten dit register, waardoor de belanghebbenden erachter nog steeds anoniem kunnen blijven.

Wachttijd Fondsen voor gemene rekening moeten een fiscaal nummer aanvragen bij de Belastingdienst. De wachttijd voor zo’n aanvraag is inmiddels erg lang, stelt Knol. De Belastingdienst is sterker gaan controleren of de aanvragen wel voldoen aan de wettelijke voorwaarden. “En er is veel discussie over de voorwaarden waaraan een dergelijk fonds wettelijk gezien moet voldoen.” De wachttijd is zover opgelopen dat adviseurs zich beklagen bij de fiscus. Sinds december vorig jaar worden de aanvragen voor de fondsen strenger gecontroleerd, zo blijkt uit onlangs vrijgegeven stukken van de Belastingdienst. Dat was een reactie op een motie van de Tweede Kamer, die de Belastingdienst opriep te controleren of veel vermogende particulieren van de vluchtroute gebruik zouden maken. Knol zegt dat ook ondernemers vaker hun bv omzetten naar een fonds. Lees ook: Nederland is grootste fiscale doorvoerhaven ter wereld

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.