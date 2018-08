Rihanna: Hi Mark Rutte, kun je 100 miljoen vrijmaken voor onderwijs in ontwikkelingslanden?

Gaat popster Rihanna ervoor zorgen dat Nederland een forse duit extra doneert voor onderwijs in ontwikkelingslanden? De zangeres heeft persoonlijk aan premier Mark Rutte om 100 miljoen dollar gevraagd voor dat goede doel. Dat is 2,5 keer zoveel als Nederland nu geeft.

Rihanna stuurde de premier een berichtje via Twitter. “Hi Mark Rutte”, schreef ze, en ze lichtte haar verzoek toe. “Jullie beloofden in februari met steun te komen, dus ik zou het geweldig vinden als jullie nu met me meedoen!” Rutte zei gisteren dat hij nog geen tijd had gehad de zangeres zelf te antwoorden. "Maar aangesproken worden door Rihanna is wel een nieuw hoogtepunt", voegde hij er met een knipoog aan toe. Ze is een van de grootste popidolen van dit moment.

De zangeres zet zich in voor armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, en vooral voor onderwijs voor meisjes. Met een eigen goededoelenfonds steunt ze projecten in Afrika. Ook is Rihanna sinds twee jaar geleden ambassadeur van Global Partnership for Education (GPE), één van de grootste scholenbouwers in ontwikkelingslanden. Nederland heeft GPE nog opgericht.

Van de politieke discussies in Nederland blijkt de zangeres goed op de hoogte, en haar timing is perfect. Minister Sigrid Kaag van buitenlandse handel is net bezig met haar begroting voor volgend jaar. Kaag reageerde gretig. De minister is blij met de aandacht voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Zij wil Rihanna ontmoeten, in september in New York , waar de zangeres betrokken is bij een festival over armoedebestrijding. Gezien de vele reacties op de tweets, is aandacht nu al verzekerd. Ook Rutte is in dezelfde tijd in New York.

Sowieso gaat Nederland volgend jaar de bijdrage aan Global Partnership for Education verhogen. Dit jaar was de bijdrage 40 miljoen euro. Rihanna wil dat het volgend jaar meer dan het dubbele wordt. Gaat dat gebeuren? Ze heeft de druk op Nederland vast knap opgevoerd.