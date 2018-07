Riep Malek F. 'Allahu akbar' uit haat tegen Nederland, of omdat hij pijn had?

De 32-jarige man, geboren in Damascus, stak op Bevrijdingsdag middenin Den Haag in op drie passanten. Hij verzette zich tegen zijn arrestatie, werd eerst beschoten en daarna getaserd. Daarbij riep hij ‘Allahu akbar’(god is groot).

Al snel bleek dat F. kort daarvoor enkele weken was opgenomen in de Haagse ggz-instelling Parnassia. Hij handelde mogelijk in een psychotische toestand, constateerde een psychiater die hem na zijn daad bezocht. Bij het begin van zijn rechtszaak, maandag in de beveiligde rechtbank op Schiphol, somde de officier van justitie aanwijzingen op voor een terroristisch motief.

Wie de hele Fa­cebook­bij­dra­ge van F. bekijkt, ziet volgens zijn advocaat dat hij vooral in de war was

F. zou vanaf eind vorig jaar plotseling veel zijn gaan bidden, zich richten op ‘duivelsaanbidders die mij van mijn geloof naar hun geloof’ willen brengen, een opmerkelijk grote som geld hebben ontvangen uit het buitenland en op Facebook verklaard hebben ‘met de hulp van Allah ongelovigen te laten lijden’. Hij zou de dag van zijn arrestatie het tawhid-gebaar hebben gemaakt: net als IS-strijders zijn rechterwijsvinger omhoog hebben gestoken als teken dat de strijd namens Allah is gewonnen. Ook zou hij later tegenover de politie hun term kuffar voor ongelovigen hebben gebruikt. Bij een van de slachtoffers probeerde hij de keel door te snijden.

Ook kwam er twee maanden voor zijn daad een anonieme tip binnen bij de Haagse politie dat F. terroristische plannen had. Dat hij de pincode van zijn mobiele telefoon niet wil geven, vindt de aanklager ook verdacht. Het Openbaar Ministerie wil dat F. wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

'Geen terrorist' De advocaten van F. bestrijden dit beeld. “Hij is geen terrorist”, zei zijn advocaat Willem Korteling. “Hij ervoer grote psychische druk, en hij wilde dood.” Een van de mensen die hij neerstak was moslim. F., die de zitting bijwoonde bijgestaan door een tolk, heeft volgens Korteling nimmer het IS-gebaar gemaakt en riep pas Allahu Akbar na zijn arrestatie, door pijn. Hij zou geld van een vriend uit het buitenland hebben gekregen om te beleggen. Wie de hele Facebookbijdrage van F. bekijkt, ziet volgens Korteling dat zijn cliënt vooral in de war was, onder meer vermoedde dat ‘duivelsaanbiddders’ in zijn woning verdachte oorstokjes achterlieten. De verdenking van terrorisme drukt volgens Korteling zwaar op de geboren Syriër. Volgens collega-verdediger Job Knoester is F. drie keer geraakt door politiekogels nadat hij al weerloos op de grond lag. De aanklager wil F. vervolgen voor drie keer moord of doodslag, eventueel met een terroristisch motief. Volgens zijn advocaten is geen sprake van opzet, zodat moord in ieder geval niet aan de orde is.

