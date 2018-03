Richard de Mos grote winnaar in Den Haag

Collegepartij VVD steeg van vier naar zeven zetels. De versnippering in Den Haag nam ook deze verkiezing aanzienlijk toe. Er komen nu vijftien partijen in de raad.

Derde winnaar in Den Haag was GroenLinks dat van één naar vijf zetels ging. In het spierwitte atrium van het Haagse stadhuis stegen woensdagavond de verwachtingen van GroenLinks met het half uur. Uit die hoek klonk wild gejuich bij de doorkomst van de exitpoll-resultaten van Amsterdam en Utrecht, steden waar de partij enorme zetelwinsten boekten.

Eén van de prangende vragen die in Den Haag boven de markt hing betrof de bestuurbaarheid van de stad. Als geen andere grote stad in Nederland kreeg de hofstad vier jaar geleden te maken met het verschijnsel versnippering. Maar liefst dertien partijen haalden toen een zetel in de raad. Het college van B en W bestond uiteindelijk uit vijf partijen - VVD, CDA, PvdA, D66 en de Haagse Stadspartij (HSP) – maar haalde ongeschonden de eindstreep.