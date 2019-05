Richard Carapaz - de locomotief van Carchi - staat op het punt de Giro te winnen

Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze voor hun verjaardag een roze fiets cadeau kregen. Richard Carapaz wel. De Ecuadoriaan is de verrassende maar soevereine leider van de Ronde van Italië en werd woensdag 26 jaar. Met de fiets kreeg hij een passende attentie van de fietsenmaker.

Nog drie etappes scheiden de renner van Movistar van de eindzege in de Giro. Wie dat vooraf had bedacht, was wellicht meewarig aangekeken. Vincenzo Nibali, Primoz Roglic en Tom Dumoulin waren de favorieten. Carapaz niet. Toch staat die laatste nu duidelijk bovenaan. Zijn voorsprong op de nummer twee Nibali is 1.54 minuut, nummer drie Roglic staat op 2.17 minuut. Wie is toch deze Ecuadoriaan?

Richard Antonio Carapaz Montenegro wordt in 1993 geboren in de buurt van het in de bergen gelegen Tulcán. Op 2980 meter is het de hoogstgelegen stad in Ecuador, beroemd om in allerlei vormen geknipte bomen op de plaatselijke begraafplaats. Op de momenten dat hij in Ecuador is, slaapt hij met zijn vrouw en twee kinderen bij zijn ouders. Ook de opa van zijn vrouw en zijn zus slapen in hetzelfde huis. Het Ecuadoriaanse radiostation Extra ging er op bezoek en merkte dat het gezin goed beveiligd wordt door een furieuze kalkoen (die met Kerst wel op het menu komt te staan).

Zijn carrière verloopt sinds die tijd voorspoedig, maar ook onder de radar. Hij heeft binnen de Spaanse ploeg niet de flair van Nairo Quintana, niet de favorietenstatus van Alejandro Valverde. Carapaz hoort bij de waardevolle ‘tweede lijn’. In 2017 eindigt hij in de Vuelta, zijn eerste grote ronde, als 36ste.

In Colombia, het land van de klimmers, kan Carapaz zich ontwikkelen. In 2013 wint hij al een zware pan-Amerikaanse klimkoers in Mexico. Twee jaar later wint hij de Ronde van Colombia voor beloften. Hij krijgt een bijnaam: ‘de locomotief van Carchi’, vernoemd naar de regio waar hij opgroeide. De teambaas van het grote Movistar Eusebio Unzué krijgt hem op de radar en haalt hem binnen. In 2016 verhuist Carapaz naar Pamplona.

In Ecuador zijn weinig sportidolen en het gaat er vooral over voetbal. Omdat Carapaz bij de grens woont met Colombia krijgt Carapaz zijn ‘wieleropvoeding’ al snel in het buurland, waar het wielrennen veel meer in de cultuur ligt besloten.

Carapaz komt uit de gemeenschap La Playa (‘het strand’), een wat verwarrende naam op zo’n hoogte. Hij groeit op tussen de koeien. Zijn eerste (BMX-)fiets is een zeldzaamheid: Carapaz is de enige in de regio die er een heeft. Inmiddels zitten er geen banden meer om en is het zadel kwijt. Geen probleem: Carapaz heeft nu toch het beste materiaal. Op zijn vijftiende krijgt hij zijn eerste fiets van de regionale wielervereniging. Zijn eerste trainer zorgt ervoor dat hij van 66 kilo teruggaat naar 61. Zo kan hij beter klimmen.

Dronken

Opmerkelijk genoeg valt Carapaz het meest op naast de fiets. In november 2017 wordt hij na de openingsceremonie van de Bolivarian Games in Colombia dronken aangetroffen in een restaurant aan het strand. Hij wordt uit de nationale ploeg gezet en betuigt spijt. Een paar maanden later maakt hij de misstap goed met sportief succes. Carapaz wordt vierde in de Giro en wint een etappe. Hij is de eerste Ecuadoriaan die dat presteert, het shirt dat hij toen aanhad, hangt in het ouderlijk huis. Later zegt hij dat hij de ronde door Italië de mooiste koers vond van allemaal.

Toch start Carapaz deze Giro niet als kopman. Hij krijgt rugnummer drie, terwijl Mikel Landa nummer één krijgt. Landa rijdt ook niet slecht (nu vierde in het klassement), maar Carapaz is duidelijk beter. Hij heeft al twee ritten gewonnen en rijdt al een week soeverein in de roze leiderstrui. De kans dat hij de Giro gaat winnen, wordt steeds groter.

Vandaag en morgen volgen nog bergetappes, zondag de laatste tijdrit. Carapaz’ ouders zijn inmiddels naar Italië afgereisd. In Tulcán kijken inwoners op grote publieke schermen de Giro en fietsen mensen met vlaggen dwars over de weg in vreugde. Als Carapaz de Giro wint, is niet alleen de familie, maar ook heel Ecuador blij.