Richard Carapaz blijft soeverein leider in Ronde van Italië, Mollema knap vijfde

Grote tijdverschillen kwamen er vandaag niet meer in de voorlaatste Giro-etappe, de twintigste rit die juist voor de meeste verrassingen zou moeten zorgen. Richard Carapaz kwam nergens in de problemen gaat de afsluitende tijdrit in met ruime voorsprong op Vincenzo Nibali (1.54 minuut). Mikel Landa ging Primoz Roglic voorbij en staat nu derde. Bauke Mollema handhaafde zich knap op plek vijf.

De Giro was zwaar geweest, maar toch was het in de laatste lange bergetappe van de Giro wachten op een vroege aanval. Alleen op die manier zou de roze trui nog van de Ecuadoraan Carapaz worden afgepakt, zo was de verwachting. Velen zagen het als een kopie van de furieuze etappe van vorig jaar toen Chris Froome uiteindelijk een solo van tachtig kilometer afrondde en zo de leiderstrui pakte. De Italiaanse krant La Gazetta Dello Sport had de aanval van Vincenzo Nibali bijvoorbeeld al helemaal gepland.

Even leek het er ook op dat de wedstrijd snel helemaal verbrokkeld zou raken. Helemaal toen de Colombiaan Miguel Angel Lopez eenzelfde actie van plan was als Froome, toen hij op de Passo Manghen (de hoogste berg van deze ronde) aanviel, op liefst 117 kilometer van de finish. Achter hem verbrokkelde de favorietengroep, alleen de leider en zijn teamgenoot Mikel Landa konden volgen.

Die actie strandde in de afdaling van de Manghen, door terrein waar in november nog miljoenen bomen waren omgewaaid. Tussen die lege plekken in het landschap slingerde de weg zich naar de vlakte, waar de juniorenwedstrijd met allerlei demarrages doorging. Maar daarna, toen duidelijk werd dat het erg ver was, viel de wedstrijd in een voorspelbare plooi. De laatste aanvallen vonden pas plaats in de laatste dertien kilometer.

Mollema blij met vijfde plek Voor de uitdagers van Carapaz was het toen al geen aanvallen meer om de Giro te winnen, maar vooral om de eigen plek niet te verliezen. Toen Landa versnelde, vooraf nog de beoogde kopman van Movistar, bleek Primoz Roglic niet goed genoeg. Een flinke duw van een fan gaf slechts even respijt voor de toen nog nummer drie van het klassement. In de korte afdaling op negen kilometer voor de finish werd hij door Nibali en Carapaz uit het wiel gereden, de laatste klim werd hij op ruime afstand gereden door de combine van Nibali en de twee mannen van Movistar. Hij verloor zijn derde plek en moet morgen in de tijdrit een kleine halve minuut goedmaken om te zorgen voor het beste resultaat voor Jumbo-Visma sinds de ploeg oprees uit het voormalige Rabobank. Voor die duw kreeg hij bovendien nog tien seconden tijdstraf. Carapaz intussen kon zich in de laatste kilometer nog permitteren op kop te rijden voor zijn teamgenoot Landa. Zijn marge op Nibali lijkt geruststellend. Landa zal meer moeten vrezen. Bauke Mollema was blij na afloop. Hij gaat als hij een ‘normale’ tijdrit rijdt in de top-vijf eindigen. “Ik heb één keer eerder top-vijf gereden in een grote ronde (vierde in de Vuelta van 2011, red.) en ik heb volgens mij een goede marge”, zei hij bij Eurosport. “Het was een superlastige rit. Het leek op de eerste berg of het aankomst bergop was. Op de tweede klim wisten we dat het uit elkaar zou vallen. Gelukkig kon ik nog terugkomen. Daarna was het een gevecht tot de finish. Maar met waar ik nu sta ben ik heel blij.”

