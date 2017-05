Rhowan wilde Jesse zijn huis uit hebben, zegt hij

Het was noodweer, zeggen Rhowan (27) en Desiree (28). Volgens hen belde Jesse, die ze verder niet kenden, ’s nachts rond drie uur aan, op zoek naar drugs. Ze lieten hem binnen, maar vrijwel onmiddellijk begon Jesse vragen te stellen over een dorpsgenoot. “Ik zei dat ik hem niet kende, maar hij hield niet op. Toen hij met zijn vuist op tafel sloeg, riep ik dat hij moest oprotten. En toen vloog hij me aan.”

Een worstelpartij volgde, flinke klappen vielen. Desiree schoot haar geliefde te hulp en sloeg Jesse op het hoofd met een stofzuigerstang. En ze gaf Rhowan een mes. Ze dacht, zegt ze, dat hij Jesse daarmee louter zou bedreigen.

Rhowan herinnert zich niet dat hij gestoken heeft. Hij was even ‘out’, zegt hij, en toen hij weer ­bijkwam had hij een mes in zijn hand en zat hij onder het bloed.

Ze moesten wel, zeggen ze nu, ze schoten in de overlevingsmodus. “Hij viel me in míjn huis aan”, benadrukte Rhowan verschillende keren tijdens de zitting. Ze konden geen kant op, zeiden ze.

De publieke tribune is afgeladen met familie en vrienden van Jesse. Als Rhowan zegt dat hij Jesse’s schoenen uitdeed, “want anders paste hij niet in het gat”, is de ­afkeuring hoorbaar.

Beide verdachten waren flink beschonken ten tijde van de worsteling. Ze waren sowieso niet vies van alcohol en andere middelen. Beiden stonden onder begeleiding van verschillende instanties die ­onder anderen psychiatrische en verslaafde cliënten bijstaan. De ­Inspectie voor de Gezondheidszorg concludeerde eerder dit jaar dat ­deze instanties flinke steken ­hebben laten vallen en onder meer niet goed samenwerkten.

Rapportages vertellen dat beide verdachten issues hebben met woede en agressie. Op de zitting reageren ze soms geïrriteerd. Waarom Rhowan zo boos is, wil de rechter weten. Pure frustratie, antwoordt de verdachte. “Ik probeer zelf ook helder te krijgen wat er gebeurd is, maar ik wéét het gewoon niet precies.” Ook baalt hij van de beeldvorming. “We worden afgeschilderd als een stel gekke moordenaars.”

Rhowan is al sinds zijn vroege kindertijd in beeld bij de instanties. Op zijn elfde begon hij met drinken, er kwamen drugs bij. Ook ­Desiree heeft een geschiedenis met hulpverlening. Haar beide ­ouders waren alcoholist en er was veel geweld. Met een ex kreeg ze twee dochters, die beiden uit huis zijn geplaatst.

Desiree geeft eerst nog antwoord op de vragen, maar na een paar uur is ze het zat. “Ik heb er geen zin meer in”, mokt ze, om de daaropvolgende vragen te beantwoorden met: “Ik beroep me op mijn zwijgrecht.”

Als Jesses moeder haar slachtofferverklaring aflegt, worden her en der neuzen gesnoten in de zaal. Ze vertelt over haar oudste kind, die vrolijke, sociale jongen die gek was op zijn kleine nichtje en niets liever wilde dan huisje-boompje-beestje. Ze vertelt hoe ze de hele nacht na zijn geboorte naar zijn ademhaling lag te luisteren. Hoe ze hem in die nacht beloofde er altijd voor hem te zullen zijn. “Die belofte heb ik niet kunnen waarmaken.”

Noch Rhowan, noch Desiree wil reageren op de slachtoffer­verklaringen. De zitting gaat vrijdag verder. Dan komen het Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging aan het woord.

