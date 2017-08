Revanchegevoel is één van de drijfveren van Carlien Dirkse van den Heuvel

Revanchegevoel is één van de redenen om door te gaan voor Dirkse van den Heuvel (30), die vanavond met het Nederlands elftal het EK hockey in Amsterdam opent tegen Spanje. Maar bovenal houdt ze nog te veel van het spelletje. "Ik mocht van mezelf niet te lang twijfelen of ik wel of niet door zou gaan na de Spelen", vertelt Dirkse van den Heuvel in het clubhuis van Pinoké, waar Oranje zich voorbereidt op het Europees kampioenschap.

"Na Rio had ik al vrij snel door dat het voor mij nog niet klaar was. Dat merkte ik vooral op de trainingen van mijn club, SCHC. Ik had nog zo veel plezier. Tegen Alyson (bondscoach Alyson Annan, red.) heb ik gezegd: ik ga in ieder geval nog twee jaar door."

'Ik denk dat er nog rek zit in wat ik kan' Carlien Dirkse van den Heuvel

Dirkse van den Heuvel zag de invulling van de kleedkamer ingrijpend veranderen. Veel internationals stopten na de Spelen van Rio, onder wie boegbeelden als Maartje Paumen, Naomi van As en Ellen Hoog. Daarvoor in de plaats kwamen jonge, aanstormende talenten. "Dat geeft mij ook wel weer energie", zegt Dirkse van den Heuvel. "Uit persoonlijkheidstesten komt altijd naar voren dat ik goed tegen verandering kan. Ik vind de vorming van een nieuw team ook wel een interessant proces. Vroeger deed ik gewoon mijn ding en dacht ik nergens over na. Nu ik wat ouder ben, let ik veel meer op het team en op de processen. Die zijn zo belangrijk in een teamsport."

Groeien als mens en hockeyer Dirkse van den Heuvel gedraagt zich echter nog precies hetzelfde op het veld. "Ik ben altijd wel een teamplayer geweest", meent de middenvelder. "Ik ben iemand die het graag samen doet, niet alleen in het hockey maar ook als mens. Ik zal nooit zeggen: zo moet je het doen. Nee, ik zal altijd zeggen: dit is zoals ik het zie, maar hoe zien jullie het? En vervolgens moet je knopen doorhakken. In een team moet je ervoor zorgen dat iedereen zich belangrijk en verantwoordelijk voor het proces voelt. Als iemand afhaakt, ga je meteen onderuit als team." 'Ik weet wat mijn lichaam nodig heeft' Carlien Dirkse van den Heuvel Als mens en als hockeyer wil ze komende jaren nog groeien, zegt Dirkse van den Heuvel. "Ik denk dat er nog rek zit in wat ik kan. Ik denk dat fitheid daarin een grote rol speelt. Ik ben dertig en heb nog nooit een ernstige blessure gehad. Dat is een kwestie van geluk. Of van goede genen." Dirkse van den Heuvel, in het dagelijks leven fysiotherapeut, kent haar lichaam nu beter dan vijf of tien jaar geleden. "Ik weet wat mijn lichaam nodig heeft", zegt ze zonder twijfel. "Ik weet nu heel goed hoe mijn lichaam reageert op bepaalde situaties en wat handig is en wat niet. Het enige wat ik merk, is dat ik nu wat ouder ben vaak wat stijver wakker word. Maar in fitheidstesten loop ik nog steeds vooraan mee." Voor het publiek zal het misschien even wennen zijn om bij het EK allerlei nieuwe gezichten te zien, maar Dirkse van den Heuvel geniet er juist van. "Ellen, Naomi en Maartje schieten niet zo snel in de stress van een EK in eigen land. Zij wisten wat er voor nodig was om te winnen en konden met druk omgaan. Dat is voor die jonkies nog een ontdekkingsreis. Natuurlijk stappen wij straks het veld op om het EK te winnen. Dat zijn we aan onze stand verplicht. Maar mocht dat niet lukken, dan hebben we er in ieder geval van geleerd." Carlien Dirkse van den Heuvel (Ned) eind juni in actie tijdens de laatste poulewedstrijd, Nederland-Italie (5-0) bij de Hockey World League. © ANP

