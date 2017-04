Reuzenpanda's onder luid gejuich ontvangen

Wu Wen en Xing Ya kunnen in het dierenhotel van de KLM even bijkomen van de reis. Later op de avond gaan ze naar hun eindbestemming Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Voordat ze vertrekken, krijgen de ongeveer honderd vertegenwoordigers van de media uit binnen- en buitenland en nog eens een paar honderd genodigden de kans een glimp van de beren op te vangen. Onder de aanwezigen is ook de Chinese ambassadeur. In de hal op het vrachtterrein van KLM Cargo, waar de dieren naartoe komen, klonk een luid gejuich toen op een groot scherm was te zien dat het vliegtuig landde.

De beren vertrokken vanochtend vanuit Chengdu. Aan boord van het toestel met voornamelijk menselijke passagiers, hadden de panda's een plek achter in het toestel in twee speciaal gemaakte boxen. Hun Chinese verzorger reisde met ze mee.

De jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, PINK!, deed woensdag een oproep aan de regering en Nederlandse dierentuinen en bedrijven in de toekomst geen levende wezens meer in te zetten om diplomatieke en handelsrelaties te versterken. Ze pleit ervoor de dieren in hun natuurlijke leefomgeving te houden.

Panda-gekte In Rhenen is de panda-gekte inmiddels goed losgebarsten. De gemeente is bezaaid met pandavlaggen, pandataarten, pandaknuffels, pandachocola en panda-ijs. En er is speciale pandacake voor de beren zelf. 'Om het dieet aan te vullen, hebben onze panda­ver­zor­gers in China geleerd hoe ze pandacake moeten bakken, een versnapering met allerlei extra voe­dings­stof­fen' "Vanaf komende week levert een Brabantse kweker elke week 700 kilo bamboe af. 50 kilo per panda per dag. In verschillende smaken. Om het dieet aan te vullen, hebben onze pandaverzorgers in China geleerd hoe ze pandacake moeten bakken, een versnapering met allerlei extra voedingsstoffen", vertelt Robin de Lange, directeur van Ouwehands. De Lange stapte zondag met dertien anderen op het vliegtuig naar China om 'zijn' panda's op te halen. De drie vaste verzorgers van de beren zijn daar al om de dieren voor te bereiden op de reis per speciaal KLM-toestel. Gisteren was er een officiële afscheidsceremonie voor Wu Wen en Xing Ya in China. Nederland krijgt de panda's voor vijftien jaar mee. Daarna gaan de dieren terug naar China. De panda's zijn elk in een eigen vrachtwagen in een feestelijke colonne naar Rhenen vervoerd, waar ze direct in de binnenruimte van Pandasia verdwijnen. Ze gaan in quarantaine en mogen vier tot zes weken uitrusten van alle stress. Wanneer de beren voor bezoekers te zien zijn, is nog niet bekend. Ondernemers vrezen dat het verkeer in de kleine plaats vast gaat lopen, omdat er maar weinig parkeerruimte is Rhenen verwacht enorme drukte van pandaliefhebbers. Ondernemers vrezen dat het verkeer in de kleine plaats vast gaat lopen, omdat er maar weinig parkeerruimte is. De hoop is gevestigd op Wageningen, dat voor tien jaar een terrein beschikbaar wil stellen waar bezoekers een pendelbus naar de dierentuin kunnen nemen. Maar tegen dat plan zijn zoveel bezwaren dat de gemeente een eerste voorstel al heeft moeten intrekken. Ouwehands heeft maatregelen genomen om opstoppingen tegen te gaan. Vanaf woensdag moet iedereen online een kaartje kopen voor de dierentuin. Er is plaats voor maximaal 10.000 bezoekers per dag. "Want wie komt moet de panda's kunnen zien in plaats van andere mensen", aldus De Lange.

