Reusachtig nieuw distributiecentrum voor Bol.com

Het is nog stil in het gloednieuwe distributiecentrum van Bol.com van maar liefst 135.000 m2 vloeroppervlakte. Het cadeaupakpapier hangt te wachten op de eerste medewerker die een boek of blokkendoos gaat inpakken. Af en toe komt een van de 6500 blauwe sorteerbakken voorbij op een lopende band. De stellages waar de voorraad in kleine en grote vakken kan worden opgeslagen zijn nog leeg. Straks zullen honderden medewerkers hier druk bezig zijn om de voorraad aan te vullen en de bestellingen uit te zoeken.

Piekperiodes

Maar zover is het nog niet. Het nieuwe distributiecentrum in Waalwijk gaat in fases meer artikelen verwerken. Nu zijn dat er 5000 per dag, vertelt topman Huub Vermeulen. Volgende week gaat dat naar 10.000 artikelen per dag en dat wordt verder opgevoerd totdat er per uur zo'n 16.000 artikelen worden afgehandeld. In de piekperiodes zelfs circa 30.000 artikelen per uur.

Het scheelt weer in het aantal vrachtwagens en dus in de uitstoot. Huub Vermeulen van Bol.com

Anders dan in fysieke winkels is zaterdag niet de drukste dag voor de medewerkers van Bol.com. Druk is het vooral in de avonduren, op doordeweekse dagen. "Na het avondeten zie je dat de klanten gaan bestellen", vertelt Erik Jonker, manager bij Bol.com. Dan begint direct het 'order picken', oftewel het samenstellen van bestellingen. Vaak geldt immers: voor twaalf uur 's nachts besteld, is morgen al in huis.

Dat gaat in dit nieuwe centrum wel anders dan in het oude distributiecentrum. Daar stelt een medewerker steeds een bestelling samen, met als gevolg veel loopwerk. In het nieuwe centrum regelt het systeem dat de medewerkers samen meerdere bestellingen tegelijkertijd uit de voorraadvakken halen. Na een tocht over lopende banden wachten de blauwe bakken in een ruimte totdat een serie bestellingen compleet is. Vervolgens reizen de bakken verder. De artikelen gaan uit de bakken, worden gescand en vervolgens afgeleverd bij de juiste glijgoot, waarna de bestelling kan worden ingepakt. Daarna gaan de pakketjes verder via een lopende band naar de begane grond, waar PostNL direct gaat sorteren op regio. Dat is nieuw. Voorheen werden alle pakketjes eerst naar een PostNL sorteercentrum vervoert.