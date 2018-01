Restaurantbranche gaat concurrentie aan met iens

Uit onvrede met de kosten en de macht van reserveringssites voor restaurants is de branche een concurrende website begonnen. Bookdinners.nl is vandaag gepresenteerd op de vakbeurs Horecava in Amsterdam. De site is al een tijd in ontwikkeling en er zijn inmiddels 2000 restaurants bij aangesloten. Halverwege dit jaar moeten het er minimaal 3000 zijn.

Belangrijkste verschil met bestaande sites zoals Iens.nl is volgens Bookdinners dat het ‘nooit een bedrag per couvert of commissie zal vragen’. Vanaf juli betalen restaurants 15 euro per maand contributie. Het geld wordt onder meer gebruikt voor een reclamecampagne, die consumenten ook duidelijk maakt dat de restaurateur de dupe kan zijn van een flinke kortingsactie. Bij Iens kost een pakket 29 of 69 euro per maand (basis of pro) plus respectievelijk 2 of 1,5 euro per gast.

Ludieke acties Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is mede-eigenaar van Bookdinners, dat is opgezet door restauranthouder Arjan van der Pol en marketeer Danielle Wallet. Zij zagen hoe de bestaande sites klanten kortingen aanboden en tegelijkertijd ‘torenhoge commissies’ van de restauranthouders vroegen. Die moesten wel meedoen aan ludieke acties van grootschalige partijen, “waarbij je het tweede menu gratis weggeeft en ook nog eens een fee betaalt over de couverts”. "Als de buurman meedoet, kun je niet achterblijven", zegt Wallet. De restaurantactie van Albert Heijn en Iens zorgde bijvoorbeeld voor verdeelde reacties. Volgens de ene restauranthouder konden de kosten niet uit, volgens de ander kwamen er nieuwe gasten het restaurant binnen. De oprichters van Bookdinners hebben ook moeite met de kortingen en commissies die Groupon en SocialDeals bedingen.

Regie Bookdinners zegt restaurants de regie te willen geven. Zelf bepalen hoe een actie eruitziet. Zelf weten wanneer je de site inzet. Zelf het contact met klanten beheren. Wie op Bookdinners reserveert, kan ook een recensie plaatsen. KHN zegt zelf toezicht te houden op de prijsstelling en op eerlijke recencies. Volgens Wallet biedt Bookdinners dezelfde diensten aan als concurrende sites. Iens, ontstaan uit de papieren restaurantgids die Iens Boswijk in 1998 begon, heeft een grote voorsprong op Bookdinners. Maandelijks doorzoeken volgens Iens 2 miljoen bezoekers de site met 22.000 restaurants en jaarlijks schrijven eters 200.000 recensies. Met de jaren is Iens veranderd van een recensiesite naar een reserveringssite. In 2015 werd het overgenomen door de Amerikaanse boekingsketen TripAdvisor.

Meer buiten de deur Goed nieuws voor de restaurateurs is dat buiten de deur eten en drinken populairder wordt. Volgens FoodService Instituut Nederland besteedde de Nederlandse consument vorig jaar gemiddeld 1115 euro aan eten en drinken buitenshuis. Dat bedrag loopt komend jaar op, verwachten de onderzoekers, naar 1163 euro per persoon. Vooral jongeren en tweeverdieners zijn sneller geneigd om geld uit te geven aan een bezorgmaaltijd of restaurantbezoek. KNB bevestigt dat het goed gaat in de horecabranche, maar stelt ook dat de groei met meer partijen moet worden gedeeld. “Doordat er meer bedrijven bij zijn gekomen, is de gemiddelde omzet per horecabedrijf in 2017 nauwelijks gestegen'', stelt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. “We zien ook dat de marges onder druk staan door onder andere stijgende bier- en huurprijzen. Daarbij komt dat een groot deel van de omzet van horecaondernemers wordt afgesnoept door bemiddelende partijen als Booking, Expedia, Iens en Thuisbezorgd.'' Het thuis laten bezorgen van eten is sterk in opmars. Deze markt was afgelopen jaar goed voor bijna 2,5 miljard euro aan omzet, ruim een kwart meer dan in 2016. Vooral het bestellen van eten via sites als Thuisbezorgd.nl of ketens als Domino's is erg populair. Koninklijke Horeca Nederland was eerder al kritisch op de prijzen, voorwaarden en dominante positie van Thuisbezorgd.