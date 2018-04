Republikeinen scharen zich achter Trump: geen bewijs voor samenwerking met Russen

De bevindingen waren al grotendeels bekend, schrijft de Washington Post. Dat de Russen de presidentsverkiezingen in 2016 hebben beïnvloed staat volgens de Republikeinen wel vast, maar niet per se om Trump in het zadel te helpen. Ze hekelen de manier waarop de FBI en de inlichtingendiensten met de zaak zijn omgesprongen.

De Democraten in dezelfde commissie bekritiseerden eerder al de conclusies van hun Republikeinse collega's. Naast het Huis van Afgevaardigden onderzoekt ook de Senaat de vermeende Russische inmenging bij de verkiezingen. Daarnaast buigt speciaal aanklager Robert Mueller zich over de zaak.

Volgens Trump maakt het rapport eens te meer duidelijk dat er geen samenzwering is geweest. ,,Zoals ik altijd al heb gezegd, het is allemaal een groot bedrog van de Democraten gebaseerd op betalingen en leugens. Er had nooit een speciale aanklager moeten worden aangesteld. Heksenjacht!", schrijft de president op Twitter.