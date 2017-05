Republikeinen brengen afschaffing Obamacare in stemming

Een eerdere poging om een tekst goedgekeurd te krijgen die 'Obamacare' moet vervangen mislukte eind maart. De Republikeinse leider Kevin McCarthy verzekerde tegenover de Amerikaanse nieuwszender MSNBC nu wel voldoende stemmen te hebben verzameld om de tekst goedgekeurd te krijgen. 'Het gaat ons lukken', zo zei hij zelfverzekerd.



De Democratische minderheid in het Huis is het volledig oneens met de vervanging van Obamacare, wat als een van Obama's grootste verwezenlijkingen wordt beschouwd. Goedkeuring aan de ontwerptekst zal dus volledig afhangen van de Republikeinse meerderheid. Woensdag werd de hele dag naarstig gewerkt aan een tekst waarachter alle Republikeinen zich donderdag kunnen scharen. Volgens McCarthy is dat gelukt.



De eerste versie van het wetsvoorstel werd net voor de stemming op 24 maart ingetrokken, omdat er onvoldoende consensus bestond binnen de Republikeinse partij. Het Huis van Afgevaardigden telt 238 Republikeinen en 193 Democraten.



Als de tekst donderdag goedgekeurd wordt, moet de Senaat zich er de komende weken nog over buigen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.