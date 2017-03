Republikein McCain vraagt Trump om afluisterbewijs

Vorige week twitterde Trump dat Obama hem in de laatste weken van de presidentscampagne liet afluisteren in zijn kantoor annex woning, Trump Tower in New York. McCain ziet geen reden om aan te nemen dat de beschuldigingen waar zijn. 'Maar ik denk ook dat de president dit in een minuut kan opklaren. Het enige wat hij moet doen is de telefoon pakken, de directeuren van de CIA en de nationale veiligheidsdienst bellen en vragen wat er gebeurd is', aldus de partijgenoot van Trump.



Ook de inlichtingencommissie binnen het Congres heeft Trump om bewijzen gevraagd. Op vier maart beschuldigde Trump zijn voorganger Obama er in een reeks tweets van zijn kantoor in New York te hebben afgeluisterd tijdens de verkiezingscampagne: 'Verschrikkelijk! Net ontdekt dat Obama mijn telefoon heeft afgetapt in de Trump Tower vlak voor de overwinning. Niks gevonden. Dit is McCarthyisme!' Het is onduidelijk waar Trump die informatie vandaan heeft, en er is geen bewijs geleverd.



'President Trump moet de Amerikaanse bevolking, niet enkel de inlichtingendiensten, bewijzen voorleggen dat zijn voorganger schuldig was aan het breken van de wet. Want als president Obama de wet overtrad, dan hebben we een serieus probleem', zei McCain.

