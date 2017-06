Reorganiserend Blokker boekt grote verliezen

Winkelketen Blokker heeft zoals verwacht vorig jaar grote verliezen geleden. Het familiebedrijf bevindt zich al langer in zwaar weer en is bezig met een volledige omvorming van de activiteiten. Naast grote reorganisaties kondigde Blokker Holding onlangs aan enkele winkelformules te verkopen en zich uitsluitend nog te richten op Nederland en België.

Blokker Holding heeft nu nog 2200 winkels als onderdeel van zeven winkelformules. Die zijn actief in acht landen. Het bedrijf maakte vorige maand bekend de winkelketens Leen Bakker, Xenos, Intertoys, Maxi Toys en Big Bazar te verkopen. Alleen de winkels van Blokker blijven over, terwijl Marskramer naar een groothandelsorganisatie wordt omgevormd. Bij het bedrijf, dat in handen is van de familie Blokker, werken 22.000 mensen. De omzet is 2 miljard euro.

Verlies Mede door de reorganisatiekosten maakte Blokker vorig jaar 180 miljoen euro verlies. De omzet van het winkelbedrijf daalde met 5%. Deze daling is voor een deel veroorzaakt door de sluiting van 105 winkels. Het fysieke winkelbedrijf van Blokker heeft net als andere bekende winkelformules te lijden onder de concurrentie van internetwinkels. Blokker heeft zich echter ook op de online-verkopen gestort. Daar steeg de omzet met 30 procent naar 173 miljoen euro. Ondanks de grote verliezen en reorganisaties staat het bedrijf er naar eigen zeggen sterk voor. De solvabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale schulden - bedraagt bijna 50%. Het bedrijf zegt geen externe schulden te hebben bij banken. Wel heeft het leningen uitstaan bij de aandeelhouders, de leden van de familie Blokker. Blokker gaat er van uit dat het de komende anderhalf jaar nog 100 winkels van de eigen formule zal sluiten. Eind 2018 blijven er dan 400 winkels van Blokker over, die worden vernieuwd. Alle 100 winkels van Marskramer gaan de komende tijd dicht. Het bedrijf gaat onder Blokker Holding verder als groothandelsorganisatie. Ondanks de verliezen heeft het bedrijf de investeringen in 2016 met 26 miljoen euro verhoogd naar 85 miljoen euro. Het bedrijf zet onder meer in op de uitbreiding van online verkopen.

