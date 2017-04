Rentree van Maria Sjarapova is controversieel

Zij menen dat een dopingzondaar vanaf de onderste tree moet beginnen en dat een toernooidirecteur die Sjarapova een speciale uitnodiging geeft, een slecht signaal de sportwereld instuurt.

Zo'n wildcard kreeg Sjarapova van Markus Günthardt, de Zwitserse directeur van het toernooi in Stuttgart. Hij omschreef de terugkeer van de vijfvoudige Russische grandslamwinnares als een geschenk aan de toeschouwers en als een sportief en emotioneel hoogtepunt van het toernooi. Wellicht waren die woorden hem zachtjes ingefluisterd door hoofdsponsor Porsche, waarvan Sjarapova al jaren ambassadrice is.

Nog altijd gewild

Ondanks de dopingsmet op haar cv blijft Sjarapova voor sponsoren en toernooidirecteuren een gewild object. Op het horlogemerk TAG Heuer na bleven al haar geldschieters haar trouw en volgende maand is ze ook welkom op de toernooien in Madrid en Rome. Roland Garros en Wimbledon hebben zich nog niet uitgesproken. In de week van 15 mei maakt de Franse tennisbond bekend of Sjarapova een invitatie krijgt voor het Parijse grandslamtoernooi.

Een dilemma voor Bernard Giudicelli, de president van de Franse bond. Is het te verantwoorden dat de bond die de strijd tegen doping ondersteunt, Sjarapova uitnodigt? Maar Giudicelli weet ook dat de aanwezigheid van de Russin het toernooi een sportieve impuls geeft, zeker nu ook de zwangere Serena Williams niet naar Parijs komt. Bij de fans is Sjarapova nog uitermate populair. Een demonstratiepartij tegen Monica Puig in december in San Juan trok 12.000 toeschouwers.

Precies een week na haar dertigste verjaardag maakt Sjarapova vanavond in Stuttgart haar rentree. Ze mocht zich pas vandaag voor het eerst laten zien in de Porsche Arena, want haar schorsing van vijftien maanden liep om middernacht af. Ze speelt in de eerste ronde tegen Roberta Vinci en bij winst treft ze mogelijk Agnieszka Radwanska, een van de speelsters die fel gekant was tegen het 'open armen-beleid' van een aantal toernooidirecteuren.

Sjarapova heeft al laten weten dat de afkeurende geluiden van andere tennissters haar laatste zorg zijn. De voormalig nummer een van de wereld ziet tennis als haar werk en niet als een sociale bezigheid. "Na een partij ga ik in de kleedkamer geen kopje thee drinken en macarons eten", zei ze onlangs in een interview. "Hoe minder lang ik daar blijf, hoe meer tijd ik kan besteden met vrienden en familie."

Sjarapova ontdekte dat er ook een leven naast het tennis bestond. "Dat was best een angstige gedachte"

Tijdens haar gedwongen afwezigheid ontdekte Sjarapova dat er ook een leven naast het tennis bestond. "Dat was best een angstige gedachte", zei ze op een vrouwenconferentie in Mission Hills. "Als je zolang tennist, heb je geen idee wat je te wachten staat als je stopt. Nu heb ik me gerealiseerd dat je zelf je eigen mogelijkheden moet creëren." Sjarapova volgde onder meer een managmentcursus op Harvard, liep stage bij een reclamebureau en volgde een week lang Adam Silver, een hoge pief in het Amerikaanse basketbal.