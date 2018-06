Rellen in Nigeria kosten tientallen levens

Volgens sommige berichten zouden er 86 doden zijn gevallen, die gisteren in massa-uitvaarten ten grave werden gedragen. In de getroffen deelstaat Plateau is inmiddels een avondklok ingesteld.

Lees verder na de advertentie

De Nigeriaanse president Buhari waarschuwde tegen vergeldingsacties, na de 'zeer spijtige moorden'. Op tv-beelden was gisteren te zien hoe woedende mensen in de stad Jos met stokken en machetes zwaaiden naar veiligheidstroepen, die het geweld kennelijk niet in de kiem hadden kunnen smoren.

Het conflict tussen overwegend christelijke boeren en islamitische herders van de Fulani-clan gaat al decennia terug

Het conflict tussen overwegend christelijke boeren en islamitische herders van de Fulani-clan gaat al decennia terug, en draait om het gebruik van land. De Fulani, een semi-nomadisch volk dat in verschillende Sahellanden leeft, trekken rond met hun vee en grazen daarbij de velden van boeren leeg. De huidige geweldsuitbarsting zou begonnen zijn nadat afgelopen donderdag enkele herders werden vermoord en honderd stuks vee werden gestolen. Een etmaal later begon het moorden op grotere schaal.