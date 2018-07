Rel over bodyguard Macron die zich voordoet als ME'er en er op los slaat

Op de video is te zien hoe Macrons bodyguard Alexandre Benalla tijdens protesten in Parijs op 1 mei, de Dag van de Arbeid, geweld gebruikt tegen twee betogers.

Benalla, in burgerkleding maar met een helm van de oproerpolitie op, grijpt in de videoclip eerst een vrouwelijke demonstrant bij haar nek en sleept haar mee. Vervolgens stort hij zich op een mannelijke demonstrant. Hij slaat de man op zijn hoofd en lijkt hem ook te schoppen nadat hij op de grond is gevallen.

De video, gefilmd door een demonstrant, veroorzaakte donderdag ophef in de Franse politiek. Volgens Macrons woordvoerder had de beveiliger toestemming gekregen om op 1 mei, op zijn vrije dag, ‘als waarnemer’ aanwezig te zijn bij het politieoptreden, maar was hij zijn boekje te buiten gegaan. De bodyguard werd daarom in mei al twee weken lang met inhouding van salaris geschorst. “Dat was straf voor onaanvaardbaar gedrag."

"Je krijgt het gevoel dat ze in de entourage van Macron denken boven de wet te staan." Laurent Wauquiez