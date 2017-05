Rekent Rotterdam zich (te) rijk met Feyenoord City?

Zondag moet hij nog bijdragen aan de langverwachte landstitel van Feyenoord: De Kuip. Maar hoe imposant het tachtigjarige stadion ook kan zijn als het Legioen achter de spelers gaat staan, de Rotterdamse gemeenteraad beslist vandaag waarschijnlijk dat het aan vervanging toe is.

Lees verder na de advertentie

Het CDA is voor, Leefbaar Rotterdam, PvdA en D66 gaan akkoord wanneer het stadsbestuur de nodige toezeggingen doet. Bij een ja krijgt Feyenoord in 2022 een immens stadion, voor 63.000 toeschouwers, dat half in de Nieuwe Maas ligt. Daar blijft het niet bij: rond een nieuwe Kuip verrijst ‘Feyenoord City’, met hotels, horeca, een Feyenoordbrouwerij, winkels en woningen. Totale prijs, te betalen door marktpartijen: anderhalf miljard euro.

'We moeten er serieus rekening mee houden dat de exploitatie niet rondkomt' Raadslid Jos Verveen

Met een nieuw stadion wil Feyenoord meer inkomsten binnenhalen, waardoor het spelersbudget omhoog kan naar zo’n 30 miljoen euro. Dat is vergelijkbaar met dat van Ajax en PSV. De club moet dan elk jaar kunnen meestrijden om de landstitel en die één keer in de drie jaar winnen.

Twijfels Toch zijn er nog de nodige twijfels, in de raad en bij de fans. Veel supporters willen graag in de oude Kuip blijven. Supportersvereniging FSV de Feijenoorder is niet per se tegen een nieuw stadion, maar dit plan steunt ze niet omdat de vereniging vreest dat de club eraan onderdoor gaat. Supporters en clubdirectie leven al langer in onmin. D66-raadslid Jos Verveen vindt daarom dat het bestuur de verhouding met de supporters moet verbeteren, vóór de contracten voor het stadion getekend worden. “Als er bestuurders voor het nieuwe stadion worden aangesteld, moeten die ook meer verbindende vaardigheden hebben.” Ook Verveen heeft zijn twijfels over de ‘overambitieuze’ stadionplannen. “We moeten er serieus rekening mee houden dat de exploitatie niet rondkomt.” Een nieuw sta­dion hangt dan als een molensteen om de nek van Feyenoord. De club kan er in de plannen alleen op vooruitgaan, als de grootschalige ontwikkelingen rond het stadion van de grond komen. Feyenoord rekent namelijk op vier keer de huidige horecaomzet op wedstrijddagen en op acht keer de omzet tijdens doordeweekse dagen. Daarvoor moeten heel veel dagjesmensen naar Feyenoord City komen: jaarlijks verwachten de plannenmakers 300.000 toeristen in het gebied. Dat is vergelijkbaar met de bezoekers aan Camp Nou in Barcelona.

Garantstelling Als Feyenoord City vertraging oploopt, dan ontvangt Feyenoord minder inkomsten. In het ergste scenario eindigt Feyenoord de eerste jaren niet in de top-3, en komt de club in een negatieve spiraal terecht van minder inkomsten, minder bezoekers en slechte resultaten. Verveen kan zich daarom vinden in het standpunt van adviesbureau Hypercube. Dat vindt dat de ontwikkelaars van Feyenoord City ook garant moeten staan voor het spelersbudget van Feyenoord. Als Feyenoord de 25 miljoen voor spelers niet haalt, moeten de ontwikkelaars het verschil bijleggen. Leefbaar Rotterdam-raadslid Luuk Wilson wil een garantstelling voor 30 miljoen euro in de eerste drie jaar. “Die jaren zijn kritiek voor Feyenoord. Als je spelersbudget dan tussen 28 en 30 miljoen euro zit, haal je Europees voetbal.” En dan komt een vliegwiel van goede resultaten en investeringen op gang, denkt hij. De belangrijkste toets ligt niet bij de gemeenteraad, die komst straks pas, zegt Wilson. “Pas als je investeerders aantrekt, weet je of het een winstgevend project voor de toekomst gaat worden.” Lees ook: Rotterdam, bezin u op een nieuw stadion.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.