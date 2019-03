Reizigersorganisatie boos op NS om proef spitstoeslag

NS wil kijken of reizigers ook op andere manieren verleid kunnen worden tot reizen buiten de spits. “Er is een maatschappelijk opgave om juist meer reizigers uit de auto en in de trein te krijgen, ook in de spits", zegt Rover-directeur Freek Bos. “Dan halen we klimaatdoelen en kunnen we steden autoluw maken.” Reizigers meer laten betalen voor reizen in de spits staat daar volgens Bos haaks op.

Om iets te doen aan de overvolle treinen in de spits worden volgens NS diverse scenario's onderzocht. Een daarvan is het bieden van korting aan de randen van de spits. Daarvoor is volgens een NS-woordvoerder dan wel een bijdrage van het Rijk nodig. Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) hoort ook het verlagen van prijzen buiten de spits tot de mogelijkheden.

Van Veldhoven houdt wel een stevige vinger in de pap: “Een proef met prijsdifferentiatie sta ik alleen toe onder strenge voorwaarden, waarvan voor mij de belangrijkste is dat de trein altijd aantrekkelijk en betaalbaar moet blijven voor reizigers.”

Medio vorig jaar bleek uit een proef onder ruim 22.000 mensen die dagelijks de trein nemen dat veel van hen ervoor kiezen buiten de zogenoemde hyperspits te reizen als ze korting krijgen. Het gaat om het tijdvak 07.30-08.30 uur. Tijdens het experiment daalde het aantal reizigers dat tijdens het drukste deel van de ochtendspits incheckte met 5,5 procent.

