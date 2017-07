Reizigers steeds vaker betrapt op valse verzekeringsclaims

De reizigers proberen via een valse claim iets van de kosten van hun verre vakantie terug te verdienen, zeggen de verzekeraars. Zo declareerde een vakantieganger het afgelopen jaar een bedrag van 7750 euro aan spullen die tijdens een vakantie in Zuid-Afrika gestolen zouden zijn. De spullen bleken na een inspectie van de verzekering alleen helemaal niet gestolen te zijn.

In totaal is er vorig jaar ruim 83 miljoen euro onterecht gedeclareerd bij verzekeraars, blijkt uit de jaarcijfers van het Verbond van Verzekeraars en het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. Het ging niet alleen om reisverzekeringen maar ook om andere verzekeringen. Tienduizend fraudeplegers werden gesnapt, een toename van 20 procent ten opzichte van 2015.

Van internet gehaald

Naast fraude van reizigers ontdekten de verzekeraars ook andere opvallende vormen van fraude. In maart kwam al de zogenoemde ‘scooterfraude’ aan het licht waarbij scooterrijders na een ongeluk niet alleen materiële schade declareren, maar ook onterecht om schadevergoeding vragen voor een jaar studievertraging die nooit wordt opgelopen. Verzekeraars keren dan 16000 euro uit als tegemoetkoming voor het salaris dat iemand misloopt omdat diegene later aan het werk gaat.

Andere fraudeurs probeerden te profiteren van de zomerstorm die in 2016 veel schade veroorzaakte in Nederland. Eén verzekerde diende een claim in voor een vernielde houten schutting. Op de bijgevoegde foto was een boom te zien die op de schutting was gewaaid. Maar na een inspectie bleek de foto te stammen uit 2015. Bovendien kwam hij gewoon van internet.

Huishoudens betalen door de fraude jaarlijks tientallen euro’s te veel aan premie, stellen de verzekeraars. Fraudeurs die gepakt worden krijgen een boete van 532 euro en worden door hun verzekeraar geroyeerd.