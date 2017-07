Reisorganisaties hebben hun handen vol aan Nederlandse toeristen op Kos

Zo heeft reisorganisatie TUI 2700 Nederlandse klanten op het eiland zitten, in Bodrum 1700. De schade in Bodrum valt mee, maar op Kos zijn twee hotels waar TUI-gasten verblijven zodanig beschadigd dat de deuren een paar dagen moeten sluiten. “We zijn bezig met het vinden van alternatieve accommodatie voor deze mensen”, zegt een woordvoerder.

Mensen die naar huis willen, vangen vandaag bot. Vluchten zijn vertraagd en bovendien bomvol, veerboten kunnen door schade niet aanmeren. Dit weekend gaan er meerdere vluchten vanuit Kos naar Nederland. Wie naar huis wil, is natuurlijk vrij om te gaan, maar TUI vergoedt niet als vanzelfsprekend de extra kosten. “Het ligt eraan of het veilig is”, zegt een woordvoerder. “Als blijkt dat het niet veilig is, halen we iedereen weg. Als het wel veilig is en mensen willen toch weg, kunnen we hun vlucht proberen om te boeken.” Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de klant.

Dat geldt ook voor klanten die een vakantie naar het gebied gepland hebben en daar vanaf willen zien. “We kunnen de vakantie omboeken en de klant elders onderbrengen, dat hangt af van de wensen van de klant en wat er voorhanden is. Maar het uiteindelijke bedrag kan iets afwijken.”

Via reisorganisatie Corendon zitten 1800 Nederlanders op Kos. Ook enkele hotels waar Corendon-gasten in verblijven, zijn te zwaar beschadigd. Voor hen wordt alternatieve accommodatie gezocht. Corendon probeert vluchten te regelen voor wie naar huis wil, meldt de organisatie op hun website. ‘Wanneer gasten in de komende week naar Kos zouden gaan en niet meer willen, proberen we de vakantie om te boeken.’ Dit kan kosteloos, mits er een andere vakantie gevonden wordt.

