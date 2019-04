Reisbureaus halen toeristen terug door vrees voor nieuwe aanslagen op Sri Lanka, regering maakt jacht op terreurverdachten

Het gaat volgens het fonds om tussen de 300 en 400 mensen die hebben geboekt bij een reisbureau. Volgens directeur Erik Jan Reuver van het Calamiteitenfonds is het besluit gevallen in overleg met de bij het fonds aangesloten reisorganisaties. Dat zijn volgens hem de meeste en de grootste.

De Nederlanders kunnen de komende dagen terugvliegen. De reisorganisaties regelen zelf dat ze met lijndiensten van bijvoorbeeld KLM en Emirates kunnen vliegen.

Verhoogd risico

Het bijgestelde reisadvies volgt op nieuwe berichten dat het risico op vervolgaanslagen door voortvluchtige terroristen groot is. Ook houdt men rekening met religieuze wraakacties. “De veiligheidssituatie in het gehele land is onvoorspelbaar en onzeker. Reis alleen als het noodzakelijk is naar Sri Lanka” stelde het ministerie sinds donderdagavond. Eerder deze week werd toeristen alleen aangeraden alert te blijven en drukbezochte plekken te mijden. Donderdag veranderde dat ‘gele’ reisadvies in oranje, de één na hoogste waarschuwing.

Eerder op de dag zei de Sri Lankaanse minister-president, Ranil Wickremesinghe, in een interview met CNN al dat nieuwe aanslagen op het eiland niet zijn uitgesloten. Hij zei dat het land vooral vreest voor zogeheten ‘slapers’: terroristen die juist nu een tweede ronde bombardementen ontketenen. Politiediensten proberen met alle macht iedere mogelijke slaper te arresteren, maar die zijn nog niet allemaal getraceerd. Mogelijk hebben zij toegang tot explosieven.

De politie in Sri Lanka zoekt naar zeker 140 mensen die banden hebben met de islamitische groep die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen op kerken en hotels, waardoor ongeveer 250 mensen omkwamen, maakte president Maithripala Sirisena vrijdag bekend in een persconferentie. Het gaat volgens Sirisena om mensen die sinds 2013 bij de extremistische beweging betrokken waren.

De moslimgemeenschap in Sri Lanka is opgeroepen niet naar het vrijdaggebed te gaan maar thuis te bidden. In het land zijn bijna 10.000 militairen ingezet om religieuze centra te beveiligen. Op diverse plekken zijn moslims op de vlucht geslagen omdat ze werden bedreigd in verband met de aanslagen.

Sinds afgelopen zondag werden er al meer dan zeventig mensen opgepakt in verband met de aanslagen. De meesten van hen zijn vrienden en familieleden van de aanslagplegers. Behalve Sri Lankanen bevinden zich onder de arrestanten ook mensen uit Egypte en Syrië. Onder de terroristen die omkwamen zou ook Zahran Hashim zijn, de leider van de radicaal-islamitische National Thowheeth Jama’ath (NTJ), die de aanslag zou hebben gepleegd. Politie en veiligheidsdiensten uit Nederland, Schotland, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Australië, Denemarken en Interpol gaan Sri Lanka ondersteunen bij het onderzoek.

Donderdag bleek dat één van de mensen die zichzelf op Paaszondag opblies, al eerder was gearresteerd op verdenking van terrorisme. Hij werd toen echter vrijgelaten. De eerder opgepakte man was één van de twee broers die met anderen verantwoordelijk waren voor de aanslagen. Zij waren in het buitenland opgeleide telgen van een zeer welgestelde specerijenhandelaar.