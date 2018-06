Reisbranche: Schiphol had noodvoorziening niet op orde

“Vrolijk word je er niet van”, zegt Frank Oostdam, directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, in reactie op de eerste resultaten van een onderzoek naar de chaos op Schiphol op 29 april na een spanningsdip in het hoogspanningsnet.

Lees verder na de advertentie

Of Schiphol te maken krijgt met claims van reis­or­ga­ni­sa­ties is nog niet duidelijk

Het ging volgens onderzoeker TNO om een opeenvolging van gebeurtenissen, die ervoor zorgden dat Schiphol er niet in slaagde om deze spanningsdip op te vangen. Zo was er een noodstroominstallatie in terminal drie waarvan de instellingen afweken van die van andere noodstroomvoorzieningen, zo meldde het instituut woensdag. Ook stonden drie groepen niet goed ingesteld en werd de maximale belasting van de noodstroomvoorziening overschreden. De stroomonderbreking leidde ertoe dat het datanetwerk van de luchthaven te kampen kreeg met problemen. Een deel viel uit en een ander deel functioneerde niet goed.

Vakantieperiode “Hieruit blijkt dat Schiphol de noodvoorzieningen niet goed op orde had”, zegt Oostdam. “Dat zou je van zo’n grote luchthaven toch wel mogen verwachten.” Voor de reisbranche kwam de storing op Schiphol op een buitengewoon ongelukkig moment, namelijk midden in de drukke vakantieperiode. Vooral in de vertrekhallen ontstonden problemen, doordat ze volstroomden met reizigers die niet konden inchecken. Tientallen vluchten werden geannuleerd of vertraagd. Touroperators kregen te maken met gestrande vakantiegangers. Oostdam: “Het heeft veel werk gekost. Klanten moesten worden geïnformeerd en omgeboekt. En in de afwikkeling krijg je ook nog te maken met reizigers die geld terug willen omdat ze een dag vakantie hebben gemist.”

Claims Of Schiphol te maken krijgt met claims van reisorganisaties is volgens Oostdam nog niet duidelijk. “Dat moet iedere reisonderneming zelf beslissen. Waarschijnlijk zal een touroperator eerst in gesprek gaan met de luchtvaartmaatschappij waar hij mee samenwerkt.” Schiphol beloofde woensdag beterschap. Inmiddels is de noodstroominstallatie in terminal drie vervangen en met succes getest. Ook zijn er aanpassingen doorgevoerd in het datanetwerk.