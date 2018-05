Reisaanbieders smeren graag overbodige diensten aan

Op allerlei slinkse manieren proberen reisaanbieders geld binnen te halen met het aanbieden van overbodige verzekeringen, zoals voor een compensatie bij bagageverlies of bij vertraagde vluchten. Maar bij aankoop van een vliegticket hebben consumenten vaak al recht op deze vergoedingen. Pure misleiding, reageert de Consumentenbond.

Dat reisaanbieders veel geld verdienen door extra kosten in rekening te brengen voor bagage en stoelkeuze was al bekend. Nu bieden zij ook opties aan die vaak al automatisch bij vliegtickets inbegrepen zitten. Die verzekeringen maken het reizen per vliegtuig onnodig een stuk duurder. De consument betaalt namelijk twee keer voor dezelfde dienst.

Misleidend Dit is volgens de Consumentenbond een kwalijke zaak. “Deze verzekeringen zijn misleidend en er wordt ingespeeld op de onwetendheid van reizigers”, vertelt Joyce Donat van de Consumentenbond. Eerder al boden reisorganisaties verzekeringen aan voor faillissementen van luchtvaartmaatschappijen. De Consumentenbond raadde toen aan deze verzekeringen niet aan te schaffen. “Wettelijk gezien mogen reisaanbieders dit soort verzekeringen aanbieden, maar vaak zijn ze overbodig”, aldus Donat. Ook betalen reizigers soms extra om gegarandeerd naast elkaar te zitten, terwijl dit bijna altijd automatisch gebeurt als je samen boekt. Daarnaast sturen reisaanbieders voor een paar euro een berichtje met het boekingsnummer, terwijl dit gewoon op het ticket staat. En het is mogelijk om actuele reisinformatie per sms te ontvangen, voor een bepaald bedrag, terwijl de informatie gratis te zien is op de mobiele app. Volgens Marcel Zeelenberg, hoogleraar consumentengedrag aan de Universiteit van Tilburg, spelen reisaanbieders op deze manier in op angstgevoelens van de reizigers. “Ze zijn heel goed in het creëren van onzekerheid bij mensen. Er wordt een situatie geschetst die negatief is, waardoor de consument geen spijt wil hebben en besluit de overbodige dienst af te nemen.” Reisorganisaties zijn ook volhardend in de manier waarop ze de extra opties aanbieden. Als een klant niet direct kiest voor deze optie, ontvangt die tot de dag van vertrek e-mails die de reiziger alsnog moet overtuigen om voor de ‘extra’ service te kiezen. De Consumentenbond raadt aan helder te blijven denken. Donat: “Wees je bewust van de extra kosten die de aanbieders vragen.”