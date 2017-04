Rehwinkel naar Zaltbommel

Zaltbommel zat zonder burgemeester omdat de vorige, Albert van den Bosch, nu voor de VVD in de Tweede Kamer zit. De commissaris van de koning in Gelderland, Clemens Cornielje, heeft in overleg met de gemeenteraad van Zaltbommel gekozen voor Rehwinkel. Die legde in november 2013 zijn functie als burgemeester van Groningen neer. Hij wilde in Barcelona aan de slag gaan als vertegenwoordiger van een organisatie die lokale overheden helpt bij rampen. Dat ging hij onbetaald doen. Er ontstond toen binnen de gemeenteraad ophef over zijn wachtgeldregeling.

Als burgemeester kreeg hij veel kritiek. Onder meer tijdens de Facebookrellen in Haren zou hij weinig behulpzaam zijn geweest en bij een dreigende dijkdoorbraak zou hij te weinig aanwezig zijn geweest.

