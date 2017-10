Regioregering Koerdistan wil in gesprek met Bagad

De regioregering wil een open dialoog met de centrale regering in de Iraakse hoofdstad Bagdad op basis van de grondwet van het land. Het Koerdische regering zegt in een verklaring dat zij 'genoodzaakt is om verantwoordelijk te handelen om verder geweld te voorkomen'. Hiermee lijkt een uitbraak van geweld voorkomen.

Lees verder na de advertentie

Inwoners van de autonome Koerdische regio spraken zich een maand geleden in een referendum uit over onafhankelijkheid. Volgens de kiescommissie stemde 92 procent voor de afscheiding van Bagdad. Na de uitslag werd in Koerdische gebieden feest gevierd, maar het referendum zorgde voor flinke spanningen in Irak, waar zowel de regering als de Koerden strijden tegen Islamitische Staat (IS).

De Iraakse regering verwierp de uitslag en stuurde troepen naar het noorden van Irak en de stad Kirkuk in een poging de Koerden te isoleren, waarop de Koerdische troepen zich veelal terugtrokken.