Regime in Noord-Korea pakt nog een Amerikaan op

De zaterdag aangehouden Kim Hak-song werkte aan de Universiteit van Wetenschap en Technologie in de hoofdstad Pyong-yang. Daar werkte ook Kim Sang-dok, een andere Amerikaan die vorige maand werd gearresteerd. De universiteit is de enige privaat gefinancierde instelling voor academisch onderwijs in Noord-Korea.

Het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA vermeldde niet of de twee zaken verband met elkaar houden. Noord-Korea arresteerde eerder twee andere Amerikanen, Kim Dong-chul en Otto Warmbier, die respectievelijk tien en vijftien jaar cel kregen voor spionage en 'tegen de staat gerichte activiteiten'.

Wisselgeld Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken liet weten op de hoogte te zijn van de berichten over de arrestatie. Volgens het ministerie is veiligheid van Amerikaanse burgers 'een van de hoogste prioriteiten'. Zuid-Korea, de VS en andere landen zeggen dat Noord-Korea geregeld buitenlanders oppakt om met hen als wisselgeld diplomatieke concessies af te dwingen. De spanningen tussen de VS en Noord-Korea zijn de laatste tijd opgelopen door het raket- en atoomprogramma van Pyongyang. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij militair optreden tegen Noord-Korea niet uitsluit. Tegelijk is Trump ook bereid de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te ontmoeten, om tot een oplossing te komen. Noord-Korea beschuldigde Amerikaanse en Zuid-Koreaanse geheime diensten vrijdag van een mislukte poging om Kim Jong-un om te brengen met biochemische wapens.

