Regeringscrisis of niet, op zondag gaat Theresa May gewoon naar de kerk

Pastor Jamie Taylor van de Saint Andrews kerk in Sonning weet als hij zijn preek schrijft nooit of ze komen zal, Theresa May. Maar zijn kerk is haar kerk, de kerk uit de Middeleeuwen aan de oever van de Thames.

Sonning, in Berkshire, een uur westwaarts vanaf Londen, is het dorp waar May haar weekends doorbrengt. Het ligt aan een kronkelige weg in glooiende, groene heuvels waar geen bus of trein doorheen rijdt. Er zijn zwanen en eekhoorns, twee kroegen en een klein theater in een omgebouwde watermolen. Het is het gebied waar Kenneth Grahame in 1908 zijn kinderboek ‘de wind in de wilgen’ situeerde, nu een plek voor de happy few.

Moederdag

Gisteren zat de kleine kerk, rond de twintig rijen banken voor een mens of vijftien, vol voor haar doen. De kranten hadden ’s ochtends geschreven dat de premier de hele dag telefonisch met haar kabinet in crisisberaad zou zijn. Daarmee moesten ze de middag hebben bedoeld, want May ging ook deze zondag met haar man Philip naar de kerk.

Daar kijkt in Sonning niemand meer van op. Dat zoveel andere gemeenteleden ook kwamen had niets met haar te maken, maar alles met Moederdag, gisteren in het Verenigd Koninkrijk. Die wordt bij de Anglicanen ook in de kerk gevierd. Toch leek het of Taylor tot May sprak, de premier die de afgelopen week voor de derde keer hetzelfde voorstel bij het parlement indiende en over wie deze zondag wordt gefluisterd dat ze van plan is het een vierde keer in stemming te brengen.

“U kent het vast”, begon hij een parabel tegen de oma’s en de moeders in zijn gemeente. May is niet een van hen, maar ook zij kon de boodschap verstaan: wie steeds opnieuw hetzelfde doet, wordt steeds achtelozer.

“De geboorte van een eerste kind is heel speciaal. De moeder gaat op babygym, koopt zwangerschapskleding, prevelt eindeloos namen uit het namenboek voor zich uit. Hoe anders gaat het bij het derde kind, dat een willekeurige naam uit het telefoonboek krijgt en wiens uitje niet naar babygym, maar naar de supermarkt is. De moeder wil er niet meer aldoor bij zijn, maar hoopt zo vaak mogelijk te kunnen vluchten.”