Regering VS voor tweede keer in beroep om inreisverbod

Rechter Theodore Chuang in de staat Maryland bepaalde donderdag dat delen van het inreisverbod opgeschort worden. Chuang bepaalde dat het wel mogelijk is om vier maanden lang vluchtelingen uit de Verenigde Staten te weren. Het inreisverbod voor mensen uit zes islamitische landen werd daarentegen tegengehouden.



Een rechter in Hawaii veegde eerder het reisverbod al volledig van tafel. Tegen dat besluit gaat de regering in een later stadium vermoedelijk ook in beroep. Die zaak komt dan terecht bij de rechtbank in San Francisco die het eerste inreisverbod al eens afwees.



De uitspraken van beide rechters hebben tot gevolg dat de maatregelen die Trump wil doordrukken, vooralsnog niet in werking zullen worden gesteld.



Het is de tweede keer dat een inreisverbod, opgesteld door de regering-Trump, door federale rechters wordt geblokkeerd. Perschef van het Witte Huis Sean Spicer zei dat de regering 'het decreet krachtig gaat verdedigen' en in beroep gaat tegen de 'gemankeerde beslissingen' van de rechter.

