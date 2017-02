Regering Venezuela haalt Spaanstalige CNN uit de lucht

De Nationale Commissie voor Venezolaanse Telecommunicatie (Conatel) beval 'de opschorting van het signaal'. Als reden werd opgegeven dat de zender inhoud uitzendt 'die een directe aanval is en een bedreiging vormt voor de vrede en democratische stabiliteit van de Venezolaanse bevolking'.



De concrete aanleiding voor de sanctie van de Venezolaanse regering is een reportage die werd uitgezonden op 6 februari, over over de vermeende illegale verkoop van Venezolaanse visa en paspoorten op de ambassade van het land in Irak. Er zouden mogelijk ook papieren zijn verkocht aan mensen die terroristische motieven hebben, aldus de reportage. De handel werd volgens de Spaanstalige versie van CNN onder meer georganiseerd door vicepresident Tareck El Aissami.



El Aissami wordt beschouwd als de waarschijnlijke opvolger van president Nicolas Maduro. De Verenigde Staten bevroren maandag het vermogen van El Aissami en ontzegden hem toegang tot de VS. Volgens de VS speelt El Assaimi een belangrijke rol in de internationale drugshandel. De vicepresident van Venezuela ontkent dit.



Een paar minuten na het overheidsbesluit was de zender al niet meer te zien via sommige providers. De Spaanstalige CNN liet in een reactie weten 'te geloven in de essentiële rol van de persvrijheid in een gezonde democratie'. CNN omzeilt het besluit door zijn inhoud in Venezuela gratis beschikbaar te stellen via YouTube.

