Regering van Sri Lanka roept de noodtoestand uit na geweldsgolf tegen moslims

De Sri Lankaanse regering heeft vandaag op het hele eiland voor tien dagen de noodtoestand uitgeroepen. Ook stuurden de autoriteiten op sommige plekken extra politiemensen en militairen de straat op. De regering hoopt hiermee een golf van geweld van boeddhisten tegen moslims te stoppen. Het geweld begon zondag in de buurt van Kandy, de tweede stad van Sri Lanka, na de begrafenis van een boeddhistische vrachtwagenchauffeur, die vanwege een ruzie in het verkeer zou zijn aangevallen door een groep moslims. Na de uitvaart nam een woedende menigte boeddhisten wraak. Volgens sommigen werd de meute daarbij opgestookt door extremistische monniken.

Zeker vier moskeeën en tientallen huizen, winkels en auto’s van moslims werden aangevallen, en sommige panden gingen in vlammen op. Nadat in een afgebrand huis het lichaam van een omgekomen moslim was gevonden, kondigde de regering vandaag de noodtoestand af. Enkele dagen eerder was er ook al anti-moslimgeweld geweest in het oostelijke stadje Ampara.

“Ik schaam me als boeddhist voor wat er gebeurd is”, verklaarde Lakshman Kiriella, een volksvertegenwoordiger uit Kandy, in het parlement. “We moeten de moslims onze excuses aanbieden.”

Veel boeddhisten hebben het gevoel dat hun geloof en hun waarden onder druk staan, en een deel van hen geeft de moslims daar de schuld van

Spanningen De spanning tussen boeddhisten en moslims groeit de laatste jaren op Sri Lanka. Zo’n 70 procent van de eilandbewoners is boeddhistisch, rond de 10 procent is moslim. Veel boeddhisten hebben het gevoel dat hun geloof en hun waarden onder druk staan, en een deel van hen geeft de moslims daar de schuld van. Het komt hierdoor geregeld tot confrontaties. En de radicale boeddhistische beweging BBS, geleid door de monnik Galagoda Aththe Gnanasara Thero, stookt de emoties nog verder op. “Het is duidelijk dat Sri Lanka langzaam een islamitische staat wordt”, waarschuwde de Gnanasara Thero enige tijd geleden in een interview met de krant Ceylon Today. Bij sommige westerlingen zal het geweld van de Sri Lankaanse boeddhisten verbazing wekken, omdat zij in de veronderstelling leven dat boeddhistische samenlevingen harmonieus en vredelievend zijn. Maar dat valt in de praktijk nogal eens tegen. De moderne, op meditatie gerichte variant van het boeddhisme die veel westerse volgelingen aanhangen, staat over het algemeen ver af van het geloof in herkomstlanden als China, Japan, Thailand, Burma en Sri Lanka.