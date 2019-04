Regering van Sri Lanka had inlichtingen over terreurdreiging maar deed niets, zegt de premier

* Bij drie kerken en drie hotels in Sri Lanka zijn gelijktijdig explosies geweest op Eerste Paasdag

* Later op de dag volgden nog twee explosies, onder andere bij een dierentuin

* Bij de explosies zijn zeker 290 doden en 500 gewonden gevallen

* De Sri Lankaanse overheid zegt de terroristen te hebben geïdentificeerd en heeft dertien mensen gearresteerd. Over hun achtergrond of motief is nog niets bekend.

* Onder de slachtoffers zijn 35 buitenlandse toeristen, onder wie ten minste één Nederlander, meldde minister Stef Blok van buitenlandse zaken

Tijdens de paasmis gingen zo goed als tegelijk zes explosieven af in drie hotels en drie kerken in Sri Lanka. De meesten in en om Colombo in het westen van het land, maar ook helemaal aan de andere kant in het oosten is een bom ontploft. Het gaat om de St. Anthonykerk in Kochchikade en de St. Sebastiankerk in Negombo, beiden in het westen van het land, en de Zionkerk in Batticaloa, in het oosten van het land.

Later op de dag werden een zevende en een achtste explosie gemeld, een ervan vlakbij een dierentuin in Dehiwela, in de buurt van hoofdstad Colombo. Die zevende aanslag zou twee mensen het leven hebben gekost. De achtste explosie was in een woonwijk, daarover zijn nog geen details bekend. In de buurt van het internationale vliegveld van de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo is een zelfgemaakte bom gevonden. De Sri Lankaanse luchtmacht heeft het explosief onschadelijk gemaakt.