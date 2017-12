Regering-Trump ontslaat volledige hiv/aids-adviesraad

Zes leden van de raad namen in juni al ontslag uit protest tegen het gezondheidsbeleid van de regering. De overblijvende tien leden zijn nu ontslagen, schrijft de Washington Post. De ontslagen gaan onmiddellijk in, bericht de krant, die epidemioloog Patrick Sullivan citeert.

President Barack Obama stelde Sullivan in mei 2016 aan voor vier jaar. PACHA, dat opgericht werd in 1995, adviseert de overheid over beleid rond hiv en aids, en over onderzoek naar behandelingen en preventie. De adviesfuncties zijn onbetaald.

"De regering-Trump heeft geen strategie om de huidige hiv/aids-epidemie aan te pakken. Ze vraagt geen enkele input van experts om hiv-beleid te formuleren", zegt Scott Schoettes, een advocaat van LHBT-organisatie Lambda Legal, in de Washington Post. Schoettes nam afgelopen zomer zelf ontslag en schreef een column voor Newsweek, waarin hij Trump ervan beschuldigt niets te geven om mensen met hiv en aids. De manier waarop Trump tekeer gaat tegen de gezondheidswet die in het leven werd geroepen door president Barack Obama, en waar veel mensen met hiv en aids profijt van hebben, was voor Schoettes het laatste zetje in de richting van zijn vertrek.

De regering wil de adviesraad hervormen om er haar eigen mensen te benoemen, aldus een woordvoerder van de regering Trump. Ex-leden die de laan uit zijn gestuurd, kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen.