Regering Sri Lanka: radicaal-islamitische groep achter bomaanslagen

De Sri Lankaanse politiechef Pujuth Jayasundara waarschuwde deze maand al dat de groep aanslagen wilde plegen, berichtte persbureau AFP eerder. De NTJ is eerder in verband gebracht met de vernieling van boeddhistische beelden.

Honderden mensen kwamen om het leven. Het dodental van de aanslagen op Sri Lanka is opgelopen tot 290, aldus een politiewoordvoerder maandagochtend. 500 mensen raakten gewond door de gelijktijdige explosies in drie kerken en drie luxe hotels. Inmiddels zijn 24 mensen gearresteerd.

Tijdens de paasmis gingen zo goed als tegelijk zes explosieven af in drie hotels en drie kerken in Sri Lanka. De meesten in en om Colombo in het westen van het land, maar ook helemaal aan de andere kant in het oosten is een bom ontploft. Het gaat om de St. Anthonykerk in Kochchikade en de St. Sebastiankerk in Negombo, beiden in het westen van het land, en de Zionkerk in Batticaloa, in het oosten van het land.

Later op de dag werden een zevende en een achtste explosie gemeld, een ervan vlakbij een dierentuin in Dehiwela, in de buurt van hoofdstad Colombo. Die zevende aanslag zou twee mensen het leven hebben gekost. De achtste explosie was in een woonwijk, daarover zijn nog geen details bekend. In de buurt van het internationale vliegveld van de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo is een zelfgemaakte bom gevonden. De Sri Lankaanse luchtmacht heeft het explosief onschadelijk gemaakt.

Niet opgeëist Dat heeft een woordvoerder van de Sri Lankaanse luchtmacht tegen de site Newsfirst gezegd. In en om het vliegveld Bandaranaike gelden strenge veiligheidsmaatregelen sinds de aanslagen van zondag. De aanslagen zijn nog niet opgeëist. De Sri Lankaanse overheid zegt de terroristen te hebben geïdentificeerd en 24 mensen te hebben gearresteerd. Sri Lanka kent een christelijke minderheid van voornamelijk rooms-katholieken. Er is minstens één Nederlandse slachtoffer gevallen, meldde minister Blok van buitenlandse zaken via Twitter. Het gaat om een vrouw van 54 jaar. Zij woont in het buitenland maar niet in Sri Lanka. Zij is gedood bij de aanslag in het Cinnamon Grand Hotel in Colombo. De Sri Lankaanse regering heeft een avondklok ingesteld, het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka gewijzigd. Voor het hele land gelden veiligheidsrisico’s.

‘Wreed geweld’ Paus Franciscus heeft tijdens zijn paastoespraak de aanslagen op Sri Lanka veroordeeld. De kerkvorst sprak van ‘wreed geweld’ en verklaarde dat hij zich verbonden voelt met de slachtoffers die door ‘rouw en pijn’ zijn geraakt met Pasen. Leiders van over de hele wereld hebben de aanslagen veroordeeld. Via Twitter sijpelen beelden binnen van vlak na de explosies. Het is onduidelijk in welke kerk onderstaande video is opgenomen. Te zien is dat het dak verwoest is. Kerkgangers staan beduusd tussen de rommel, op een enkel bankje is bloed te zien. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka zaterdag aangevuld met nieuwe informatie. Reizigers moeten onder meer rekening houden met de avondklok die het land na de aanslagen eerder op de dag heeft ingesteld. Mensen mogen daardoor tussen 18.00 uur in de avond en 06.00 uur ‘s ochtends niet de straat op, staat in de toegevoegde passage. Ook zijn telefoon- en internetnetwerken overbelast. Reizigers moeten rekening houden met extra veiligheidsmaatregelen. “Het vliegveld is open, maar men moet 4 uur voor vertrek aanwezig zijn.’' Eerder op de dag vroeg het ministerie Nederlanders al familie of vrienden te laten weten hoe het gaat en contact op te nemen met hun reisorganisatie, indien ze met een georganiseerde reis zijn. Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij de reisverzekeraar of ambassade via telefoonnummer + 31 247 247 247. Buitenlands Zaken geeft ook informatie via het Twitteraccount @247BZ.

De aanslagen in het kort * Bij drie kerken en drie hotels in Sri Lanka zijn gelijktijdig explosies geweest op Eerste Paasdag

* Later op de dag volgden nog twee explosies, onder andere bij een dierentuin

* Bij de explosies zijn zeker 290 doden en 500 gewonden gevallen

* De Sri Lankaanse overheid zegt de terroristen te hebben geïdentificeerd en heeft 24 mensen gearresteerd. De bomaanslagen zouden door zelfmoordterroristen zijn uitgevoerd.

* Onder de slachtoffers zijn 37 buitenlandse toeristen, onder wie een Nederlandse vrouw van 54, meldde minister Stef Blok van buitenlandse zaken. Lees alle artikelen over de terreur in Sri Lanka op deze pagina.

