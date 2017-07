Regering Irak: Islamitische Staat definitief verdreven uit Mosul

Ook de Verenigde Staten hebben inmiddels bevestigd dat Mosul volledig bevrijd is. De special afgezant Brett H. McGurk twitterde vanmiddag over de overwinning op Islamitische Staat. Het is verwachting dat de Iraakse premier vandaag in televisietoespraak de overwinning nader zal toelichten.

Vanochtend zou nog op twee plekken gevochten zijn met jihadisten, meldt onze verslaggever. Zaterdag kondigde het Iraakse leger al aan dat 'het een kwestie van uren is voordat de overwinning zou worden uitgeroepen'.

Negen maanden

In juni 2014 wisten strijders van IS Mosul in handen te krijgen. Vanuit de stad riep IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi het kalifaat uit voor delen van Irak en buurland Syrië. In oktober vorig jaar begonnen het Iraakse leger en zijn bondgenoten een militaire operatie om de stad te bevrijden. De herovering van Mosul op IS heeft negen maanden geduurd.

Mosul is na hoofdstad Bagdad een van de grootste steden van Irak. Het is de hoofdstad van de olierijke provincie Nineveh en ligt circa 400 kilometer ten noordwesten van Bagdad.

De stad is van oudsher een belangrijke thuishaven voor soennieten, maar ook christenen, jezidi's, Koerden, Turkmenen en tal van andere groepen vonden een thuis in de stad.

De inwoners gaan al jarenlang gebukt onder geweld. Na de val van het regime van Saddam Hussein in 2003 zochten tal van medestanders van de verdreven dictator er hun toevlucht. Veel van deze mensen sloten zich aan bij de terreurgroep Islamitische Staat (IS) om te strijden tegen de door sjiieten gedomineerde regering in Bagdad.

Voor de verovering van de stad door IS telde Mosul circa 2 miljoen inwoners. Volgens schattingen van hulporganisaties en andere bronnen hebben de afgelopen jaren 900.000 mensen de stad verlaten. Ook zijn duizenden doden gevallen. Verder blijkt uit satellietbeelden dat circa vijfhonderd gebouwen zijn verwoest. Volgens de Verenigde Naties kost de wederopbouw van de stad circa 1 miljard euro.

Het is voor IS een grote klap dat het Mosul moest opgeven. Door de nabijheid van Syrië en Turkije was de stad strategisch van groot belang voor de terreurgroep. Na het verlies van Mosul heeft IS in Irak geen grote stad meer onder controle.

