Regenwater niet het riool in maar opslaan onder de weg

Een bewoonster met gebloemde badjas leunt over de reling van haar balkonnetje. Op deze eerste zonnige lentedag ziet ze hoe haar straat compleet blank staat na een gigantische ‘hoosbui’. Zo'n 36 millimeter water gutste in amper tien minuten het wegdek op. Ter vergelijking: het KNMI spreekt van een wolkbreuk bij ten minste 25 millimeter neerslag in een uur tijd. Het water kwam deze keer dan ook niet uit de lucht, maar uit een tankwagen.

Studenten Civiele techniek van Saxion Hogeschool hangen met hun neus boven de stoeprand om van minuut tot minuut te meten en noteren hoe snel het water wegloopt door de bestrating of via putten of kolken in de stoeprand.

In de Prins Bernardstraat zijn voor de proef vier verschillende soorten wegdek, putten en drainagebuizen aangelegd. © Herman Engbers

In 2010 vielen er in Deventer zulke hevige plensbuien dat ongeveer eenderde van alle straten in de stad blank stond. "Dat was voor ons een wake up call", vertelt Freddy ten Kate, projectleider klimaatadaptatie bij de gemeente Deventer. Maar ook in de rest van het land wordt de noodzaak gevoeld. Het weer wordt extremer en het 'traditionele’ afwateren van regenwater via het riool lukt vaak niet tijdens hevige regenval.

"Het riool kan het niet aan, waardoor straten onderlopen", licht Ten Kate toe. "Daarnaast is het ook zonde om al dat water weg te lozen richting de zuivering, terwijl je het later eigenlijk goed kunt gebruiken. Vorig jaar hebben we gezien welke gevolgen de grote droogte had in de stad. Het grondwaterpeil zakte flink en de natuur had zwaar te lijden."

Met het nieuwe wegdek blijft het regenwater in de wijk. Dat klinkt als logische oplossing, maar toch wordt deze vorm van klimaatadaptie nog niet breed toegepast. Vier verschillende soorten wegdek, putten en drainagebuizen zijn aangelegd in de Prins Bernardstraat. Het water komt terecht in een soort waterdoorlatende fundering en zakt vervolgens door naar het grondwater. Je kunt het vergelijken met een poreuze spons. Zo wordt het grondwaterpeil verhoogd.

Afwateren van regenwater via het riool lukt vaak niet tijdens hevige regenval. © Herman Engbers

De komende twee jaar wordt onderzocht wat het beste werkt. Onder het wegdek zijn sensoren geplaatst die meten hoe snel het water de grond in zakt. Daar blijft het aanwezig en kan vervolgens bij droogte het gras, perken en bomen van water voorzien.

"Je kan het op papier allemaal schitterend uitrekenen, maar in de praktijk pakt het soms anders uit", weet Bregt Huizenga van ingenieursbedrijf Tauw, samen met de gemeente Deventer initiatiefnemer van de proef. "Dat hangt onder meer af van de ondergrond of de bestrating die is gebruikt. We krijgen vanuit steeds meer gemeenten verzoeken om mee te denken over andere vormen van afwatering. Hier hebben we de kans om de verschillende opties goed te onderzoeken. Het is wat ons betreft een oplossing voor veel dorpen en steden in de toekomst."

Een deel van het nieuwe wegdek heeft zelfs geen putjes, al het water moet door de waterdoorlatende stenen heen zakken. Dat zorgt tijdens de nagebootste hoosbui voor een paar centimeter water op de weg, maar al vrij snel zijn de plassen verdwenen. Na vandaag is het wachten op de dagelijkse grillen van het weer. Huizenga: "In het begin werkt het systeem ongetwijfeld prima, maar hoe is dat over een paar jaar? Ook dat willen we graag weten."

