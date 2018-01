Regelstress onder leraren neemt alleen maar verder toe

Driekwart van de bestuurders, directieleden en personeelsleden in het basisonderwijs zegt dat de stress van formulieren, rapporten en steeds maar nieuwe regels is toegenomen. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Regioplan dat vorige week door het ministerie van Onderwijs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Die zogenoemde regeldruk wordt vaak genoemd als een van de redenen voor de te hoge werkdruk waar afgelopen jaar tienduizenden basisschoolleerkrachten tegen protesteerden. Die werkdruk zou, samen met een - in vergelijking met het voortgezet onderwijs - laag salaris, een belangrijke oorzaak zijn van het oplopende lerarentekort.

Uit het onderzoek van Regioplan blijkt dat de formulieren die moeten worden ingevuld voor bijvoorbeeld het ministerie of de onderwijsinspectie bij leraren, schooldirecteuren en bestuurders voor de meeste stress zorgen. Bestuurders en directeuren geven daarnaast vaak aan last te hebben van nieuwe regels.

Leerkracht Jan van de Ven van de nieuwe vakbond PO in Actie benadrukt dat leraren zelf ook nog een wereld kunnen winnen. “Niet alles wat leraren ervaren als administratieve druk is verplicht. Wij vinden het vooral belangrijk dat er in het primair onderwijs een cultuur ontstaat van leraren die hun professionele autonomie opeisen.” Zowel de leraren als de werkgevers willen dat scholen straks zelf kunnen beslissen waar ze het geld voor verlaging van de werkdruk aan uitgeven.

De PO-raad, de organisatie van werkgevers, ziet in de uitkomsten van het onderzoek opnieuw reden om het geld dat het nieuwe kabinet belooft om de werkdruk te verlagen eerder uit te geven. Nu komt het grootste deel van die beloofde 430 miljoen euro pas in 2021. Veel te laat, vinden ook de vakbonden.

Anti-pestwet

Neem bijvoorbeeld de anti-pestwet die in 2015 werd ingevoerd, schrijft Regioplan. Sinds die bestaat houdt de inspectie in de gaten of een school goed beleid heeft tegen pesten. Een meerderheid van de schoolbestuurders (71 procent) zegt dat die wet zorgt voor extra rompslomp. Schooldirecteuren en leraren geven dat weliswaar minder vaak aan, maar ook zij zeggen dat het extra tijd kost om tegenover hun bestuur of de inspectie te verantwoorden hoe ze omgaan met pesten.

De enquête is afgenomen in het voorjaar van 2017, in dezelfde periode dat de leraren van PO in Actie veelvuldig in het nieuws kwamen met hun pleidooi voor een hoger salaris en een lagere werkdruk. “Wat voor invloed dat heeft gehad, weten we niet”, zegt onderzoeker Kees van Bergen van Regioplan. “Maar het is goed om je daar bewust van te zijn.”

