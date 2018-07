Regels rondom uitkering Wajongers op de schop

Met een reeks maatregelen wil staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken en werkgelegenheid het aantrekkelijker maken om voor mensen die in hun jeugd al een beperking hadden, te gaan werken of studeren. Zo moet iedereen met een Wajonguitkering er financieel op vooruit gaan als ze gaan werken of als ze meer uren gaan werken.

Ook moet iedere arbeidsbeperkte in de Wajong die zijn of haar baan verliest, weer kunnen terug vallen op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Verder wil Van Ark dat elke Wajonger een volledige uitkering ontvangt als hij of zij gaat studeren. En de staatssecretaris wil dat iedereen goede ondersteuning krijgt bij het vinden van werk.

Er zijn momenteel vele verschillende regelingen voor mensen met een Wajonguitkering, afhankelijk van het jaar wanneer ze instroomden. Dat maakt het enorm complex. Soms voelt het ook oneerlijk. Sommige Wajongers hebben meer rechten dan anderen. Daarom wil Van Ark de regels vereenvoudigen en sommige helemaal afschaffen. Daarmee wil ze ook meer mensen met een arbeidsbeperking stimuleren te gaan werken. “Ik wil Wajongers zo meer duidelijkheid en zekerheid geven”, aldus de staatssecretaris.

Werkregeling voor iedereen

De mensen die vóór 2010 in de Wajong terecht kwamen, zullen dat het meest gaan merken. Nu is hulp van het UWV bij het re-integreren nog volledig vrijwillig. Deze uitkeringsgerechtigden zijn tot niets verplicht. Dat wordt waarschijnlijk anders. Van Ark overweegt om ook voor deze ‘oude Wajongers’ de werkregeling in te voeren, zoals deze ook al geldt voor de arbeidsbeperkten die na 2010 voor het eerst een Wajonguitkering kregen.

© Ministerie van sociale zaken

Sowieso worden alle ‘oude Wajongers’ met arbeidsvermogen door het UWV uitgenodigd voor een activeringsgesprek. Hierin worden afspraken gemaakt over hoe ze weer een stapje richting werk kunnen zetten en welke begeleiding daarbij nodig is. Als de Wajonger geen dienstverlening wil van UWV wordt hij of zij dit jaar nog met rust gelaten, staat in de beleidstoelichting van de staatssecretaris.

Wel wordt er voor elke ‘oude Wajonger’ alvast een klantprofiel opgesteld, meldt de staatssecretaris. Daarin komt te staan hoeveel uren iemand kan werken, wat diens competenties zijn, in welke sector hij of zij zou willen werken en welke taken en werkomgeving bij hem of haar passen. “Als dit aan de orde is, wordt hij of zij arbeidsfit gemaakt of ondersteund naar werk”, meldt het document verder. Het ministerie blijft vaag over wanneer dat moment is.

Sinds 2015 komen alleen nog mensen die helemaal niet kunnen werken in aanmerking voor een Wajonguitkering.

Lees ook: Jonggehandicapten kunnen zich lastig verweren als tijdens de herkeuring is besloten dat hun uitkering wordt verlaagd. De criteria waarop de beslissing is gemaakt, zijn niet goed controleerbaar.