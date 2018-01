Regels aangescherpt voor klein aantal asielzoekers in Japan

De conservatieve regering van premier Shinzo Abe kondigde gisteren aan dat immigranten die nog in de procedure zitten, voortaan niet meer mogen werken in Japan. Tot nu toe kon dat wel en dat lokt volgens het ministerie van justitie veel Aziaten naar de welvarende eilandstaat.

Lees verder na de advertentie

Voor westerse begrippen is de immigratie naar Japan miniem. In 2016 vroegen er 10.901 mensen asiel aan, dat is de helft van het aantal aanvragen in Nederland. In Japan wonen 127 miljoen mensen, 7,5 maal zoveel als in Nederland. In Duitsland, met twee derde van het aantal inwoners van Japan, vroegen bijna 750.000 mensen asiel aan. Toch worden de huidige aantallen vluchtelingen in Japan als hoog gezien. In 2010 waren er nog maar 1202 asielaanvragen, in 2017 staat de teller tot 1 oktober op 14.043. Dat komt dus neer op meer dan een vertienvoudiging in acht jaar.

Japan is een zeer homogene samenleving, waarin buitenlanders amper 1 procent van de bevolking vormen

De asielzoekers in Japan komen vooral uit Zuidoost- en Zuid-Azië. De topvijf van herkomstlanden: de Filippijnen, Vietnam, Sri Lanka, Indonesië en Nepal. Volgens de Japanse regering gaat het vaak om economische vluchtelingen, niet om mensen die in hun eigen land vervolgd worden.